Policie si utahuje z řidiče Lamborghini, který si spletl brzdu s plynem a s autem doslova vlétl do vody

Podle nás je to neprofesionální, na druhou stranu ani my nechápeme, jak si člověk s řidičskými ambicemi může při volbě jednoho pedálu ze dvou vybrat ten špatný až do té míry, že skončí 15 metrů od břehu jezera.

O případech, kdy si někdo spletl pedály plynu a brzdy a skončil se svým autem docela jinde, než si původně přál, už jsme slyšeli mnohokrát. Je obtížné to vnímat jako něco přijatelného, existují ale okolnosti, za nichž se to dá alespoň nějak chápat. Často jde o velmi staré řidiče aut jako Toyota Pirus, kteří zkrátka ztratí schopnost orientovat se byť v hlavních ovládacích prvcích automobilu a podobná záměna bývá to poslední, co na silnici provedou. Ne snad, že by kvůli ní zemřeli, na veřejné komunikace už je ale nikdo nepustí.

Dnešní případ je jiný a zajímavý je mimo jiné tím, že se odehrál docela nedaleko od hranic České republiky u jezera Mondsee v Horním Rakousku. Nevíme tedy, jak starý byl řidič vozu, docela ale pochybujeme o tom, že by Lamborghini Huracán vyfešákované ve stylu módní značky Gucci řídil někdo v důchodovém věku. A i kdyby, takový vůz si nekoupí nikdo, pro nějž je řízení nutným zlem, ale přinejmenším ambiciózní řidič, který by měl aspoň dobře vědět, který pedál slouží k čemu.

Tento to zřejmě nevěděl, při couvání místo brzdy zašlápl plyn a neustál s tím do takové míry, že z břehu Mondsee doletěl až do 15 metrů vzdáleného místa. Nebyl to tedy nějaký „přepad”, do jezera musel dotyčný doslova vlétnout, když přistál tak daleko. Třebaže nepochybujeme, že část pohybu byla dána setrvačností, kterou voda utlumila jen částečně. Na celém případu je ale pozoruhodná ještě jiná věc.

Informaci o zásahu na místě zveřejnili jak hasiči, tak policisté. A zatímco ti první se omezili na konstatování faktů, u policie někdo sršel vtipem. Řidiče tak veřejně zesměšňoval, když fotografie z místa činu doprovodil textem naznačující, že šofér si po neočekávaném konci bondovky No Time To Die řekl o nástupnictví Daniela Craiga v roli Jamese Bonda, když se pokusil napodobit legendární kousek s „ponorkovým” Lotusem Esprit ve filmu Špión, který mě miloval. Posuďte sami, zda je to vtipné, ale podle nás je to zvlášť před uzavřením vyšetřování případu neprofesionální. Kdo ví, co k celé nehodě nakonec vedlo, nemusela to být jen roztržitost, jakkoli je to ta nejpravděpodobnější možnost.

Jak se někomu podařilo splést si pedály brzdy a plynu tak moc, že se svým Lambem skončil daleko od břehu, nevíme. Ale asi bychom se tomu nesmáli. Foto: C. Stoxreiter, Abschnittsfeuerwehrkommando Mondsee, CC0 Public Domain, Polizei Oberösterreich, CC0 Public Domain

Nach dem unerwarteten Ende von #KeineZeitzusterben bewarb sich ein Schweizer für die Nachfolge von #DanielCraig als #JamesBond. Der Versuch mit seinem Sportwagen den legendären Lotus Esprit aus #derSpiondermichliebte zu imitieren ging aber nach hinten los. #gefahrennichtgebremst pic.twitter.com/0QD8PKZ0s3 — POLIZEI OÖ (@LPDooe) October 20, 2021

