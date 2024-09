Policista chtěl řidičku ujíždějící v SUV zastavit pomocí tzv. PIT, sám ale po jejím manévru převrátil auto před 11 hodinami | Petr Miler

Tohle se policistovi vrátilo jako bumerang, vnímáme to jako jeden z nejhloupějších pokusů o PIT, jaký jsme kdy viděli. Dotyčná se navíc zřejmě ani o nic takového nesnažila, spíš jí přálo štěstí.

PIT původně znamená Pursuit Intervention Technique (volně přeložme jako Technika ukončení pronásledování), až později začala být tato zkratka pro pozitivnější přijímání veřejností vysvětlována jako Precision Immobilization Technique, tedy Technika precizního znehybnění. Ničím takovým samozřejmě není, jde o označení pro velmi kontroverzní manévr používaný zejména americkou policí při pronásledování ujíždějících řidičů, které nezřídka vede k velmi neprecizním znehybněním aut, která ani znehybňována být nemusí.

I v historii našeho webu bychom našli řadu případů, kdy byl jinak použitelný manévr policisty použit velmi nevhodným způsobem nebo ve velmi nevhodném prostředí a vedl k nesmyslným nehodám, zraněním nebo i úmrtím nevinných kolemjdoucích či kolemjedoucích. Jak funguje, jsme detailně probírali už kdysi, a tak dnes jen stručně - policista v pronásledujícím autě v podstatě rozhodí vůz jedoucí před ním tlakem zboku na pravou nebo levou část jeho zádě. Obvykle to vede ke smyku a nekontrolovanému pohybu auta libovolným směrem.

Proto bychom to nikdy nedělali v provozu, v obydlených oblastech nebo na silnici lemované stromy, srázy, čímkoli takovým. Když se PIT udělá dobře na správném místě ve vhodné rychlosti, je účinný, nic takového ale nepředvedl policista z Little Rock v Arkansasu, tedy státu, kde je policie vyhlášená svou až nemístnou agresivitou při podobných zásazích. Tento nebyl výjimkou, jakkoli ujíždějící řidička v Lexusu GX první generace (v zásadě upravená Toyota Land Cruiser) byla nepochybně zralá na pár proplesknutí - jela pod vlivem a měla zakázané řízení. Také proto se nepodrobila výzvě k zastavení a (nutno dodat velmi pomalu) před policií se dala na úprk, jen to ale neospravedlňuje libovolný zásah proti ní.

Policista neměl moc trpělivosti a v obydlené oblasti se v nízké rychlosti pokusil o PIT. Nemohlo to fungovat, chce to víc rychlosti, víc přesnosti a určitě bychom to nedělali v místech, kde mohou chodit lidé. K policistově smůle se navíc krátce poté obě auta přiblížila zpomalovacím prahům, před kterými žena dál poctivě brzdila. To policejní řidič přehlédl a do SUV najel tak nešťastně, že se jeho auto při snaze zabránit karambolu převrátilo na bok. Je to vážně jeden z nejhloupějších pokusů o PIT, jaký jsme kdy viděli.

Dotyčná (50letá Antoine Sweezer - to už by člověk čekal, že bude mít rozum, neměla) díky tomu mohla zmizet, ale moc daleko se nedostala a byla nakonec dopadena a obviněna mj. z překročení rychlosti o víc než 15 mil/h, bezohledné jízdy, řízení v opilosti, jízdy s pozastaveným řidičským oprávněním, opilosti na veřejnosti, úprku před policií vozidlem, úprku před policií pěšky nebo opuštění místa nehody. V Americe se jí to všechno nasčítá (u nás dostanete trest jen za nejhorší věc, kterou jste provedli). Zbytečná věc, stačilo zastavit, ale policista se choval jen o málo moudřeji - pokoušet se o PIT za daných okolností bylo nesmyslné a zbytečné a může být rád, že „si” jen rozbil auto, podívejte se na to sami.

Obrátit zrovna Lexus GX v nízké rychlosti pomocí PIT? Bylo to naivní, nepřesné, a tak to ani nedopadlo. Foto: Lexus

