Policisté s celníky možná přišli na to, proč se některá historická auta prodávají v aukcích tak absurdně draho

Je někdy těžké rozumně vysvětlit, jak mohlo to či ono auto nabrat za pár let na ceně stovky klidně procent odpovídající desítkám milionů Kč. Možná některé kousky skrývají ve svých útrobách překvapení.

Berte to s nadsázkou, ale kdo ví, jistě nejde o první ani poslední takový případ. Však vás pravidelně informujeme o prodeji historicky zajímavých vozů, nad jejichž aktuálními cenami - a hlavně jejich překotným vývojem - zůstává rozum stát. Třeba Ferrari F40 je jistě výjimečné auto, ale aby šlo vydělat 79 milionů Kč jen tím, že ho nějaký čas sušíte v garáži? To musí mnohým znít jako naprostá absurdita.

Zrovna ceny F40 lze ještě nějak chápat, ne vždy tomu tak ale je. Na mysl se tedy krade otázka, zda se za ony sumy náhodou neprodává něco víc než auto? Soudě podle případu, jehož řešením se aktuální pochlubili australští policisté a celníci, to tak docela dobře může být.

Na základě tipu totiž při vstupu do země zajistili a po prozkoumání vozu rentgenem rozebrali krásné Bentley S2 z roku 1960. Jeho ceny se v dobrém stavu šplhají až za hranici 7 milionů Kč, tento vůz ale měl hodnotu přes 2,6 miliardy korun - skutečně tolik. Samotné, jinak krásné auto tak vlastně bylo skoro bezcenný šunt. V tomto případě se stalo schránkou na pašování kokainu, metamfetaminu a fentanylu, tedy drog, které byly schovány v prostorech za předními světly v opravdu mohutném objemu.

Nechceme spekulovat, tyto věci ale mají takovou hodnotu, že použít drahá auta pro jejich nenápadné schování a z jejich vysokých cen udělat něco jako provizi, by bylo vlastně geniální. Jednak je to relativně nenápadné a dokonce to dovoluje vykázat onu provizi jako legální příjem, doslova ji jedním tahem „vyprat” jako příjem z prodeje historického vozu. Dobře, asi to nebude časté ani typické, ale zjevně se to děje. Tady to ale tak úplně neklaplo - policie nejenže zadržela samotnou zásilku, ale i její příjemce (spolu s dalšími drogami a jinými nelegálními věcmi).

