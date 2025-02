Poslechněte si legendární Schumacherovo Ferrari s motorem V10, jak řádí v rukou 80letého miliardáře, tohle chce zpátky šéf F1 před 11 hodinami | Petr Miler

Je to hodně neobvyklé spojení, podstatné je ale nakonec jen jedno - jak krásně zní. Kupodivu i v dnešním vedení Formule 1 se najdou lidé, kteří by něco takového chtěli zpátky. A nedivíme se jim.

Formuli 1 se pořád říká královna motorsportu, kdyby ale mělo jít jen o zvukový projev závodních aut, byla by spíš královnou marnosti. Pokud občas jezdíte na závody ef-jedniček, znáte to sami - monoposty dělají decibelově randálu pořád dost, ale je to kravál, ne zvuk. Pokud si chcete o závodním víkendu něco pěkného poslechnout, musíte si počkat na závody doprovodného Porsche Cupu či prezentace historických formulí. Ty obvykle nemají turbomotor a zní pořád jako víno. Motory současných strojů vedle toho připomínají legendární materiál, ze kterého bič prostě neupletete. A když ano, skutečně s ním nezapráskáte.

Bylo líp, ještě docela nedávno. Do roku 2005 používaly ef-jedničky osmi- až dvanáctiválcové jednotky, z nichž nejdál to dotáhly desetiválcové třílitry. Jeden z takových dostalo i dnes legendární Ferrari F310B Michaela Schumachera, se kterým se už v roce 1997 až do posledního závodu ucházel o titul mistra světa u italské stáje. Unikl mu právě tehdy po vskutku historické kolizi s Jacquesem Villeneuvem.

Tomu se ale dnes věnovat nechceme. O motorech V10 se nyní znovu mluví v souvislosti s poznámkami samotného šéfa FIA Mohammeda Ben Sulayema, který by rád vrátil ef-jedničkám lesk i skrze takové motory spalující syntetická paliva. Klidně mohou být hybridní, klidně mohou být všechno ostatní, co dnes pohonné jednotky Formule 1 jsou, hlavně aby dál nezněly jako porouchaný vysavač. A Ben Sulayemovi zvlášť při pohledu na přiložené video dobře rozumíme.

Vidíme na něm Ericha Zecha, 80letého (sic!) německého miliardáře a majitele právě Schumacherovy F1 z roku 1997, jak řádí na okruhu v Assenu s tímto desetiválcovým strojem. Jede umírněně, přesto není možné se neradovat z toho, jak jeho auto zní. Poslechněte si to sami a všimněte si jedné tragikomické věci - Zech na okruh vyrazil s částečně překrytými logy značky Marlboro, aby tím nešel proti často striktním zákazům cigaretové reklamy, organizátoři okruhového setkání jej ale v obavách z možných postihů donutili překrýt i zbylé části většiny (o to pikantnější to je) log. Proslulé Kingdom of Condom je o kus dál za kanálem La Manche, ale tohle k jeho manýrům nemá daleko. Však je to primárně historické zbarvení a nic víc...

