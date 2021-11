Poslední Bugatti vzniklé před převzetím VW se ukázalo v akci na brzdě, zní fantasticky před hodinou | Petr Miler

/ Foto: Bugatti

Na svou dobu bylo úžasným počinem, jako jednoho z nejméně doceněných aut historie se jej ale prodala jen hrstka. Vidět jej dnes v jakékoli akci je tak zázrak, natož pak v takové, kdy se motor podívá až k 8 700 otáčkám za minutu.

Ještě než se Bugatti chopil šéf VW Ferdinand Piëch a s velkým trápením z něj vykřesal dnes ikonický Veyron, byla tato automobilka samostatnou firmou. S naprosto stejným cílem, tedy vrátit ji na výsluní jako výrobce nejrychlejších aut světa, jí vládl jiný umíněný autokrat - Romano Artioli. Dnes už víme, že jeho sen o velkém návratu francouzské legendy skončil velmi neslavně, není to ale tak, že by nic nedokázal.

Artioli byl též extrémně schopný člověk, na rozdíl od Piëcha ale neměl za zády obří automobilový koncern a jednu z nejbohatších rodin Evropy, třebaže i on do značky napumpoval peníze miliardy z jiného byznysu. Ještě než všechno dopadlo špatně, sen si svým způsobem splnil - jeho Bugatti EB110 se stalo nejrychlejším autem světa a jeho technická sofistikovanost daná zapojením největších kapacit své doby dodnes fascinuje.

Vzniklo jich před krachem firmy jen něco přes 100 a byť stále nejde o tak respektovaný stroj, jakým je pozdější Veyron, o kus automobilové historie jde zcela nepochybně. Ocenění se dočkává až nyní, což pomáhá i růstu jeho cen - bez desítek milionů v kapse o tomto autě ani neuvažujte. Vidět jej tak někoho jakkoli používat je velmi neobvyklé, záběry zveřejněné na videu níže jsou pak naprostou raritou.

Netušíme, proč se majitel vydal s jedním stříbrným exemplářem základního EB110 s 553 koňmi (vznikla ještě verze GT s 603) změřit výkon na „motorovou brzdu”, ale udělal to a jednoho z automobilových youtuberů vzal s sebou. Vychutnat si tak můžeme nejen cestu do a ze zkušebny, ale také samotné měření, při kterém se dvanáctiválec se čtyřmi turby (ano, už tehdy...) podívá až k 8 700 ot./min. A na rozdíl od moderních turb zní opravdu parádně. Vychutnejte si to ale sami jako všechno ostatní, je to raritní podívaná stojící za pár minut vašeho času

Bugatti EB110 GT z časů Romana Artioliho proslavil hlavně Michael Schumacher, na záchranu firmy už ale ani jeho koupě a s ním spojená publicita nestačila. Základní verzi EB110 nyní v akci ukázal jeden z majitelů, podívejte se níže, jak jede a zní. Je to stále úchvatné auto. Ilustrační foto: Bugatti

Zdroj: NM2255@Youtube

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.