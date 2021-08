Povodně v Číně zničily statisíce aut, záběry parkoviště, kde čekají na další osud, fascinují

Fotky nedávných čínských povodní jste dost možná viděli a nebyla to žádná pěkná podívaná. O moc veselejší ale není ani pozdější pohled na bezpočet zatopených aut, která jsou nyní rozprodávána v aukcích.

Během předposledního červencového týdne zasáhly některé oblasti střední Číny bleskové povodně nikoli nepodobné těm, které stihly nám bližší Německo. V Číně se seběhlo vše tak rychle, že lidé nestačili včas ani opustit metro a byli zatopeni v jeho vagónech. Záběry těchto situací obletěly svět, stejně jako jsme viděli snímky zatopených ulic plných zničených aut.

Podle magazínu Sixth Tone bylo záplavami zničeno na 400 tisíc aut, která pochopitelně nemohou dále zůstat na svých místech. Co se s nimi děje teď? Ta zcela zdevastovaná jsou šrotována, alespoň nějak dále použitelné vozy jsou ale sváženy na obrovská odstavná parkoviště, kde jsou v tomto stavu nabízeny dalším zájemcům.

Právě jedno z takových míst ukazují přiložené záběry Sixth Tone pořízené z dronu. Nachází se u města Čeng-čou, metropole provincie Che-nan, a i když na nich mají být „jen” tisíce aut, je to skutečně fascinující podívaná. Jde o skoro nekonečné lány zdevastovaných aut, ať už se na místo podíváme z jakéhokoli úhlu.

Záběry byly pořízeny v průběhu tohoto týdne před aukcí, na níž vozy mají být rozprodány. Prý je o ně velký zájem - doufejme, že na náhradní díly, v takovém případě se i z „utopených” aut dá vzít spousta použitelných částí. Jako celek by se ale už nikdy neměla objevit v provozu - i když je pochopitelně lze „vysušit a odbahnit”, do původního stavu už je nikdy nikdo nevrátí a může je trápit řada technických i bezpečnostních problémů.

