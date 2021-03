Provoz na dálnici zastavil kamion Evergreen nabouraný ve stejné pozici, jako loď u Suezu před 8 hodinami | Petr Miler

/ Foto: RIA Novosti

Nad některými věcmi nutně zůstává rozum stát a tato je jednou z nich. Asi jen v dnešní bláznivé době se může stát, že loď té samé firmy zablokuje Suezský průplav úplně stejně jako její kontejner čínskou dálnici.

Patrně vám neuniklo, že provoz v Suezském průplavu, světově nejdůležitější dopravní tepně svého druhu, blokuje už pátým dnem loď Ever Given patřící tchaj-wanské společnosti Evergreen Marine. Není to žádná sabotáž, posádka lodi v silném větru ztratila nad plavidlem kontrolu a nabourala do pravého břehu tak nešťastně a v tak nešťastném místě, že se nemůže hnout na žádnou stranu.

Je to dáno její velikostí, pozicí i mělkostí průplavu v místě nehody. Vyprošťovací práce pochopitelně probíhají od první chvíle, kdy loď takto ztroskotala, vzhledem k okolnostem ale zatím nebyly úspěšné. Nadějí má být příliv a vyšší hladina vody v průplavu, pokud ovšem toto nepomůže, bude nutné části nákladu z lodi přeložit. A to bude znovu velmi náročný úkol, který zabere nejméně dny.

O tom už jsme se ale zmiňovali, poněkud tragikomickou vložku do současného dění přidala nehoda kamionu, která se odehrála v Číně. Na jedné z tamních dálnic naboural kamion po střetu s osobním vozem tak nešťastně, že velmi podobným způsobem zablokoval provoz na dálnici. Tahač s návěsem zůstal stát přibližně v 45stupňovém úhlu k pravému svodidlu a co je nejpikantnější - vezl zelený kontejner s nápisem Evergreen.

Kriticky uvažujícího člověka hned napadne, že je to podvrh, neboť je to zkrátka moc velká náhoda. Zprávu ale zveřejnila ruská agentura RIA Novosti, která, stejně jako jiné tiskové agentury, nemá ve zvyku pouštět do světa hoaxy. S odvoláním na své zdroje v Číně tvrdí, že toto se skutečně stalo, na rozdíl od nehody v Suezu ale byla dálnice za pár hodin uvolněna. Přesto vznikla podobná fronta jako u Egypta, však se na to podívejte sami.

Něco pro příznivce mystiky - jakkoli to může znít nepravděpodobně, v Číně prý skutečně naboural kamion vezoucí kontejner firmy Evergreen prakticky stejně, jako její loď Ever Given u Suezu. Foto: RIA Novosti

Update: still stuck.



How big is this #SuezCanal plug? Ultra big.



MV #EVERGIVEN

Size: 400m long / 59m wide

Gross tonnage: 219,079

Capacity: 20,388 TEUs (20ft container equivalents).



One of the largest container ships in operation. pic.twitter.com/rJunpJrAKE — John Scott-Railton (@jsrailton) March 23, 2021

Zdroj: RIA Novosti

Petr Miler