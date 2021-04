Řidič Hyundai ukázal, jak snadno lze poslat přes střechu i moderní auto plné elektroniky před 2 hodinami | Petr Miler

Auta jsou dnes velmi bezpečná, a to nejen pasivně, ale i aktivně. Dostat je tak do podobných svízelí vyžaduje skoro um, jak je ale vidno, při troše smůly lze i moderní vůz obrátit na střechu ve velmi nízké rychlosti.

Automobilismus zažil za dobu své existence obrovský pokrok a stačí sledovat posledních pár dekád, abychom si uvědomili, jak velký je. Týká se i bezpečnosti, a to nikoli jen té pasivní, tedy odolnosti auta proti nárazu, pokud už všechno selže. Ale také té aktivní, tedy aby se vůz do problémů vůbec nedostal.

Nemluvíme teď ani tak o různých elektronických systémech, které nepochybně též mají svůj význam, ale hlavně o mechanice. Podvozky, brzdy, pneumatiky, to a mnoho dalšího zažilo tak obrovský pokrok, že se některé typy nehod podařilo dostat od obvyklých ke skoro nemožným. Možná znáte (a pokud ne, přikládáme jej níže) sestřih nehod z veřejných jízd na Severní smyčce Nürbrgringu okolo roku 1970. To není tak dávno, auta tam ale létají přes střechu při naprosto banálních manévrech.

Bylo to dáno už konstrukcí jejich podvozků, kdy kola měnící úhel postavení k silnici dovolovala také přetočení relativně snadno, roli ale hrálo i těžiště a další faktory. Poslat dnes auto přes střechu? To je prakticky nemožné a když se to v 90. letech „povedlo” Švédům při losím testu Mercedesu třídy A, byly toho plné noviny. Přesto se taková věc může stát i dnes. A to s autem mnohem modernějším a nižším, a to dokonce v nižší rychlosti při spíše „nemanévru” než jakémkoli divokém vyhýbání se čemukoli.

Situaci natočila ve Filadelfii posádka vozu jedoucího o kousek dále, kterou zjevně zaujali lidé pohybující se do rytmu hudby v jiných vozech na křižovatce. Určitě bychom se takto na silnici za jízdy z auta nevykláněli, ale to je tu jen okolnost, třebaže podstatná. Tyto tanečky zaujaly nejen člověka z kamerou, ale zjevně i řidiče Hyundai Sonata generace YF před ním, který přestal dávat pozor na cestu. A krátce po přejetí z křižovatky v rychlosti nanejvýš v nízkých desítkách km/h zavadil o auto stojící u silnice.

Normálně by z toho byl větší škrábanec, tady se ale vše sešlo tak nešťastně a v takové kombinaci aut, že Sonata najela pravým předním kolem na levé zadní kolo auta stojícího u cesty, což ji doslova katapultovalo do vzduchu. Byl z toho let jak ze skoků na lyžích, který poslal sedan Hyundai až na střechu a nepochybně jej totálně zničil. Naštěstí je to pevné auto, takže pro posádku z toho byl jen nepříjemný zážitek s pár odřeninami, přesto to berme jakou poučení - řízení je třeba věnovat vždy stoprocentní pozornost, a to v jakémkoli autě, i to moderní může banální nehoda takto rozhodit.

Hyundai Sonata YF je nepochybně moderní bezpečné auto, které za normálních okolností nelze poslat „přes boudu”, ani pokud chcete. Když se ale vše špatně seběhne... Ilustrační foto: Hyundai

