Řidič kamionu udělal na dálnici chybu, na kterou do smrti nezapomene, způsobil škodu za půl miliardy

Řidič, ten tvrdej chleba má... Píseň pojednávající o tomto tématu se nese na humorné vlně, realita ale může být přesně taková. Stačí si na chvíli neuvědomit, co přesně máte na návěsu.

Nechci být demagogický a zveličovat nebo bagatelizovat ničí zásluhy. Ale přijde mi trochu nefér, když někdo obdivuje lékaře a mluví o náročnosti jejich povolání s tím, že jedno jejich rozhodnutí může rozhodnout o dalším životě nebo smrti kohokoli z nás. Na druhou stranu ale lidé obvykle hledí jako na póvl na řidiče třeba autobusů, jejichž jediné rozhodnutí může během pár sekund zabít desítky lidí. Navíc je třeba říci (a mám v širší rodině několik doktorů, takže vím, jak to chodí), že lékaři samozřejmě chybují, někdy dost hloupě, k odpovědnosti je ale zřídkakdy někdo žene. Prostě dělali, co mohli, někdo zemřel, smutné, asi boží vůle. Řidič obvykle také dělá, co může, když ale někdo zemře, házejí po něm věci jako po vrahovi a sednout si může jít na 8 let, vzpomeňme třeba nehodu u Nažidel.

Jsou to samozřejmě odlišné situace, zůstávám ale přesvědčený, že profesionální řidiči by si zasloužili více úcty za to, co dělají a co riskují. Zvláště vzhledem k tomu, co za svou práci dostávají zaplaceno a přesto zřídka opravdu fatálně chybují. A riziko to může být velké nejen z hlediska možné újmy na zdraví jiných lidí, což pochopitelně bolí nejvíc, ale i v materiální rovině.

Případ z fotek níže je skoro jako vystřižený z patetických reklam na pojištění odpovědnosti se zvýšenými limity, ale opravdu se stal. V minulosti už jsme viděli, jak se řidičům kamionů „podařilo” přehlédnout informaci o sníženém profilu mostů či podjezdů resp. si neuvědomit výšku převáženého nákladu, přičemž někdy z toho byly dost ošklivé nehody s nemalými škodami, které poškodily náklad i most. Řidič kamionu v americké Louisianě ale překonal všechno z podobného ranku, co jsme kdy viděli. Do mostní konstrukce to totiž napálil s vrtulníkem Sikorsky S-92 na návěsu.

Pro železobetonovou konstrukci mostu nebyl Sikorsky žádným velkým soupeřem, doslova sťal motor od zbytku stroje. Může se zdát, že to je něco, co se opraví, experti na aeronautiku ale říkají, že vzhledem ke křehké povaze konstrukce stroje není představitelné, že by po takové ráně byl vrtulník ještě někdy uznán letuschopným, což znamená, že bude muset být sešrotován.

Jsme v USA, takže podobné opomenutí je jednak trestný čin - řidič byl obviněn z nedbalého zacházení se strojem a jeho nákladem. Sedět za to asi nepůjde, jen škoda na vrtulníku je ale odhadována na 460 milionů korun, další desítky milionů bude stát oprava mostu a náklady spojené se záchrannými operacemi. Půl miliardy škody? Na tohle řidič se svým platem zřejmě do smrti nezapomene. Inu řidič, ten tvrdej chleba má, ne že ne...

Ilustrační foto: Scania

Whoops… A Sikorsky S-92 helicopter get’s lodged underneath an overpass in Louisiana today. The main rotor head struck a concrete pillar knocking the $20 million dollar machine off a flatbed and sending hydraulic fluid everywhere. Most likely this is heading to the Gulf of Mexico… pic.twitter.com/nfYlW1io2O — Thenewarea51 (@thenewarea51) September 22, 2023

