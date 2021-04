Řidič nejrychlejší Kie se předváděl na silnici, na vlastní kůži si prožil Troškovu pohádku před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Kia

Dvakrát měř, jednou řež platí všude, na silnici za volantem silného auta ale snad více než kde jinde. Tady řidiči zatemnily mysl emoce a může děkovat jen svému andělu strážnému.

Jak přežít dekády intenzivního ježdění autem v běžném provozu? „Někdy prostě musíte mít štěstí,” říká kolega z redakce po dekádách zkušeností a milionech najetých kilometrů. A obávám se, že má pravdu - tisíc a jedna situace a může dopadnout tragicky i bez jediného škrábnutí jen v závislosti na okolnostech, které jednoduše nemáte šanci ovlivnit. Současně ale kolega dodává jedno: „Tomu štěstí musíte jít naproti.”

Přesně to neudělal řidič Kie Stinger, nejrychlejšího modelu korejské značky, který s šestiválcovým turbem pod kapotou umí zatopit kdejakému vozu prestižnějších výrobců. V Evropě je to prodejní propadák, loni si našel pouhých 1 387 kupců na celém kontinentu. Je tomu tak do značné míry proto, že výkon tohoto auta je docela obtížně využitelný kvůli limitům podvozku, brzd i nedokonalé ovladatelnosti a přes tvrzení některých mu chybí tak rok vývoje, aby byl schopen konkurovat srovnatelným BMW či Audi. V USA jsou ale měřítka jiná, a tak se tam Stingerů prodá leckdy za měsíc tolik, kolik v Evropě za rok. A celkový odbyt je asi desetkrát vyšší.

Právě z americké silnice, konkrétně v Dearbornu v Michiganu, pochází přiložené video. Na něm vidíme pilota bílé Kie Stinger, kterak se provozem pohybuje viditelně „akčněji” než jiní a popis videa zřejmě správně tvrdí, že se prostě předváděl. Když tedy dorazí několik aut blokujících všechny tři jízdní pruhy, rozhodne se pro předjetí využít nově se objevivšího prostoru nalevo od nich, který podle všeho slouží jako odstavný. Mohlo mu to vyjít, kdyby ale nebylo po dešti a v tomto pruhu se nenacházela obrovská louže, které si zjevně nevšiml včas.

Když do ní tedy ve vyšší rychlosti vjel, následoval aquaplaning, který jej roztočil jako korouhvičku. Pak už to byla jen hra náhody - mohlo se stát doslova cokoli, mohl se v rotaci dostat do protisměru, kde jej mohl smést kamion, dotyčný ale prožil to, o čem Zdeněk Troška natočil pohádku - z pekla štěstí. Rotace jej tedy vrátila do vlastního pruhu, kde se sice dostal před všechna auta, jež předjížděl, jejich řidiči ale zareagovali správně a včas zpomalili. Pilot Kie pak doslova zařadit zpátečku a zacouval do vedlejší silnice. Podívejte se na to sami, byla to opravdu velká klika.

Kia Stinger je silné, i když trochu nevycválané auto. Když s ním někdo zachází nehodně jeho výkonu, může to dopadnout i tak, jak ukazuje video níže. Ilustrační foto: Kia

Zdroj: Detroit DashCam@Youtube

Petr Miler