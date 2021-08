Řidič omylem otevřel kufr auta při mytí v myčce, stroj ho rozpáral jako konzervu včera | Petr Miler

Taková automatická myčka má jistě spoustu senzorů, a tak podobné nedopatření nezpůsobí víc než trochu nežádoucí vody v interiéru, říkáte si? No, realita je úplně jiná.

Popravdě řečeno nejsem z těch, kteří by jezdili do automatických kartáčových myček, na to mám auta příliš rád. Celému procesu jsem ale přihlížel mnohokrát a nelze si při něm nevšimnout, že moderní mechanismy si auto celkem pečlivě „změří” a dokáží kopírovat jeho někdy i docela komplikované tvary. Zjevně to ale funguje tak, že jakmile jednou dojdou k představě o velikosti a tvaru vozu, jedou podle šablony a na případné změny nereagují nijak.

Na vlastní kůži se o tom mohl přesvědčit majitel tmavého Range Roveru Evoque registrovaného kdesi v Evropě, že by v Norsku? To není až tak podstatné, zásadní v jeho případě bylo, že se mu v průběhu mytí „podařilo” otevřít elektricky ovládané víko zavazadlového prostoru a nevšimnout si toho. A nebo na to dotyčný nedokázal bryskně zareagovat.

Jestli seděl uvnitř a třeba při čištění vnitřku zmáčkl příslušné tlačítko, nebo stál venku a třeba omylem zmáčkl tlačítko na klíči v kapse, nevíme, ale to už je dnes také jedno. Podstatné je, že víko se otevřelo, zůstalo nad vozem, a to zrovna ve chvíli, kdy se myčka jala „hoblovat” vůz zezadu. V tu chvíli by leckdo čekal, že s tím prostě přestane, ale ne, neudělala to ani trochu.

Kartáč pokračoval v práci, jako by se nechumelilo a se vší vervou „vyčistil” víko tak, až jej úplně vyrval z pantů a připlácl na střechu. Jak někteří sarkasticky poznamenávají, majitel chtěl vyčistit auto zvenčí, ale nakonec ho myčka vzala i zevnitř... Škoda na voze musí být nezměrná, nedivili bychom se ani totálce, neboť tohle opravit znamená obrovský zásah do konstrukce. Tak či onak tu asi máme vítěze v soutěži o nejhorší moment pro nechtěné otevření víka zavazadelníku.

