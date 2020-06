Řidič kupé Porsche zkusil převézt vanu na improvizovaném přívěsu, policie to neocenila před 4 hodinami | Petr Miler

Pokud jde o auta, která lze použít pro převážení větších předmětů, kupé od Porsche vás asi v první řadě nenapadne. Jeden kanadský řidič ale přesně tento nápad dostal, a tak si stvořil vskutku svérázný přívěs.

Člověk se občas musí divit, co některé lidi napadne vyvádět na silnicích. Pokud jsou mladí, nevybouření, opilí či cokoli podobného, dá se pochopit leccos, ale od 54letého řidiče Porsche, třebaže staršího, byste asi čekali více rozumu. Jeden takový ovšem dokázal, že ani to nemusí být zárukou ničeho.

Ukazují to snímky policie z kanadské provincie Ontario, která dostala od ostatních řidičů hlášku, že po silnici někdo převáží velký předmět nebezpečným způsobem. Když do oblasti vyrazili vše prozkoumat, nestačili se divit vlastním očím - zmíněný řidič Porsche 968 převážel velkou vanu na podomácku vyrobeném přívěsu, pokud lze výsledek vůbec takto nazvat.

Fotky tady řeknou víc než tisíc slov - improvizovaná konstrukce z dřevěných trámů, provazů a rudlíku jaksi zachycená v zavazadlovém prostoru poršáku je něco od pohledu nesmírně chatrného, co se v jakýkoli moment mohlo rozpadnout a poslat vanu třeba do cesty auta v protisměru. Na jednu stranu je třeba ocenit kreativitu autora, na tu druhou se ale nelze nedivit, jak kdokoli rozumný mohl toto vyhodnotit jako použitelné řešení pro přesun po veřejných silnicích.

Není divu, že policie to necenila, muži zakázala další jízdu a sdělila mu obvinění z bezohledného řízení. Přísný postup, ale tak to v Kanadě chodí a do vězení za to dotyčný jistě nepůjde. Tučnou pokutu a možná i krátkodobý zákaz řízení ale může od soudu očekávat.

Bizarnější pokus o domácí řešení přívěsu pro převoz tak velkého předmětu jsme jakživ neviděli

Zdroj: Woodstock Police Service@Facebook

