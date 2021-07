Řidič zkusil vjet s luxusním obytným vozem na závodní okruh, skončil za mřížemi před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Marathon Coach

Pokud bychom měli dát dohromady seznam aut nejméně vhodných pro ježdění na závodním okruhu, obytné vozy by v něm byly hodně vysoko. Přesto se to nezdá být ilegální, to ale jen v případě, že se zrovna nejede závod.

I rozumní lidé mají občas hodně nerozumné nápady a tento se zdá být jedním z takových. Informuje o něm John Dagys, reportér, který zasvětil svůj život motoristickému sportu a tento týden pobývá v Lime Rock Parku, známém to komplexu zasvěceném automobilovému závodění. Ten aktuálně hostí další kolo šampionátu sportovních aut pod hlavičkou americké IMSA, minimálně v jednu chvíli to tak ale na trati vůbec nevypadalo.

Jedno z klání bylo totiž zastaveno kvůli dešti a jednoho z přihlížejících - nebo náhodně projíždějících - nenapadlo nic lepšího, než se na trať vydat se svým obytným vozem. A ne jen ta ledajakým, šlo o starší verzi Prevostu Marathon, jednoho z nejluxusnějších strojů svého druhu, který jako nový přijde na desítky milionů.

Stát se to omylem kvůli onomu dešti, asi by to šlo chápat, podle Dagyse ale dotyčný vjel na trať úmyslně, a to nikoli s cílem se pobavit. Prý si takto chtěl zkrátit cestu do své destinace, moc si ale nepomohl. Na trať vyrazil v protisměru, a tak si jej do parády vzaly vozy pořadatelů a celý případ nahlásili policii.

Ta neměla zrovna slitování, řidiče zatkla a obvinila z „bezohledného ohrožení”, ponechala jej v cele předběžného zadržení a zajistila i jeho auto. Nevíme, jestli toto obvinění „podrží” americká prokuratura, neboť je otázkou, o jak velké ohrožení tu v momentě přerušení závodu šlo. Na každý pád to opravdu nebylo rozumné. Ze všech způsobů předčasného ukončení dovolené si dovedeme představit jen málo hloupějších, než je tento.

Podobný, ale starší Prevost Marathon někdo vytáhl na závodní okruh v momentě přerušení závod kvůli dešti - prý nikoli omylem, ale úmyslně. Jak to probíhalo - a jak dopadl -, dokumentují dobře materiály níže. Foto: Marathon Coach

Per a @LimeRockPark spokesperson, an arrest was made for “reckless endangerment” when a rouge motorhome ventured onto the track this afternoon.



It was stopped by @IMSA safety vehicles.#NortheastGP #IMSA pic.twitter.com/5mdDneFsog — John Dagys (@johndagys) July 16, 2021

Zdroj: John Dagys@Twitter

Petr Miler