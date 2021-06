Rusové roztočili kolo auta i s pneu na rychlost zvuku a čekali, co se bude dít před 3 hodinami | Petr Miler

Když přijde řeč na limitní rychlosti pneumatik pro běžný provoz, cokoli nad 400 km/h je extrém. Rusové si ale dali za cíl 1 235 km/h, třebaže nikoli při jízdě autem.

Lidé z Garage 54 už se párkrát předvedli jako totální „automobiloví blázni”, a tak snad ani nepřekvapí, že po květnové ukázce toho, co se stane s pneumatikou auta v 620 km/h, chtěli zajít ještě dál.

Pochopitelně, aby toto předvedli, nepostavili auto jedoucí takovou rychlostí, to by byl poněkud náročnější projekt. Vzali pohon ze staré Lady a zpředvodovali jej tak, aby volně se protáčející kolo dostal až do otáček odpovídajících výše zmíněné rychlosti. Neberte tedy tyto pokusy jako ukázku toho, že zimní pneu Nokianu certifikované pro maximálně 190 km/h (použité v prvním případě) bez potíží odolají více než trojnásobku - více určitě vydrží, ale tolik zase ne, při použití na autě jsou mnohem více zatěžovány. Přesto to byl zajímavý experiment.

Rusové se tak rozhodli dostat se ještě výš a dali si velmi smělý cíl prolomit s rychlostí rotace kola ekvivalent rychlosti zvuku, tedy 1 235 km/h. Nejprve chtěli zopakovat totéž, to se ale záhy ukázalo jako nereálné. Nejprve více nevydržela pneumatika, pak poloosa z Lady a nakonec se i její 60koňový motor ukázal být nedostačující. Celé zařízení tedy muselo být přepracováno za pomoci dílů z Toyoty, nasazena byla letní pneu s rychlostním indexem 300 km/h a... už se jelo.

Bláznivá parta kolem Vlada roztočila kolo až na 10 437 otáček, ekvivalent rychlosti 1 332 km/h. Co se s pneumatikou v tu chvíli stalo, se podívejte sami na videu níže. Pochopitelně explodovala, schopnost jejích kusů ničit vše okolo v takové rychlosti je ale nezměrná. I když experiment byl prováděn na odlehlém místě, ani nechceme domýšlet, co by se stalo, kdyby se takto roztočené kolo uvolnilo, mohlo by se podívat pěkně daleko - už rychlost zvuku odpovídá 343 metrům za sekundu...

