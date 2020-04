Pokus o rychlý přesun elektromobilem po německé dálnici ukazuje, jak daleko mají k dnešním autům před 3 hodinami | Petr Miler

Ačkoli se vlastnosti elektrických aut z hlediska dojezdu a rychlosti dobíjení stále zlepšují, od aut vybavených spalovacími motory je dál dělí světelný rok. Pokus o rychlý přesun po německé dálnici Taycanem 4S to ukazuje v plné nahotě.

Autobahny alias rychlostně neomezené německé dálnice už možná nejsou co bývaly, neboť intenzita provozu udělala ve většině případů extrémně rychlý přesun po nich velmi obtížným či zcela nemožným, pořád je ale lze využívat pro to, pro co byly určeny. Cestu je třeba správně naplánovat a zvolit příhodný čas, ideálně noční přesun, pak vás zbrzdí máloco. Dosáhnout v takových případech s adekvátně rychlým vozem průměrné rychlosti i hodně přes 200 km/h není nemožné a půl Evropy můžete díky tomu „přeletět” během několika málo hodin.

Tohle lze možné v době aut vybavených spalovacími motory, které mohou dojet na jednu plnou nádrž i vysokým tempem kolem 300 km a doplnit ji během několika málo minut. Elektromobily něco takového neumí a pokus zachycený na přiloženém videu to názorně ukazuje navzdory tomu, že probíhá téměř výlučně v noci. Cesta začíná okolo půl osmé večer na dálnici mezi Mnichovem a Berlínem a končí nad ránem dalšího dne na tom samém úseku opačným směrem.

Hlavním protagonistou je Porsche Taycan 4S, které používá akumulátor o kapacitě 93,4 kWh. To je jedna z největších kapacit, kterou dnes elektrická auta mohou nabídnout, přesto je to mizérie ve srovnání s jakoukoli palivovou nádrží podobně velkého a výkonného auta - odpovídá asi 26,5 litru benzinu i pokud vezmeme v potaz dramaticky odlišnou efektivitu elektrického a spalovacího motoru, bez toho jde o necelých 11 litrů. A a to by platilo jen v případě, kdy by vůz kapacitu využíval celou, což nevyužívá. Proto také řidič jede rychlostí okolo 130 km/h a přesto spotřebovává okolo 23 kWh na 100 km. Přidejte si k tomu fakt, že ani dobití Taycanu není otázkou pár minut a na světě nemůžete mít jiný než mizerný výsledek.

Nebudeme vás napínat, asi tisícikilometrová cesta z Mnichova do Berlína a zpět, přes noc, trvala i s nabíjením 10 hodin a 32 minut, a, což je na auto s výkonem 571 koní velká bída. Autor testu si čas díky odpočtu některých událostí, které se nemusely stát, z výsledku udělal 9 hodin a 12 minut, což je ale pořád mizérie. V redakci pamatujeme cesty z České republiky na Severní smyčku Nürburgingu, kdy část z Rozvadova do Nürburgu dlouhá asi 520 km zabrala okolo 2 hodin a 30 minut i s jedním tankováním v autě s výkonem okolo 300 koní. To dělá průměrnou rychlost přes 220 km/h a v autě se skoro 600 koňmi by mohla být ještě citelně vyšší. Přesto byl čas oproti tomuto výsledku přibližně poloviční.

Omezená kapacita akumulátorů a dlouhé dobíjení jsou zkrátka limitující i v tomto ohledu, 1 000 km po německé dálnici auta se spalovacími motory zvládala už krátce poté, co tyto dálnice vůbec vznikly. Je zajímavé, že tento návrat o více jak půlstoletí zpátky někteří příznivci elektromobility považují za úspěch.

Zdolat 1 000 kilometrů po Autobahnu za více jak 10 hodin celkem či za více jak 9 po korekci není obraz budoucnosti, ale dávné minulosti

Zdroj: The Autobahn Specialist US Version@Youtube

