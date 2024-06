Sběratel rozjel silniční Formuli 1 Mercedesu na maximum na německé dálnici, z její dynamiky naskočí husí kůže i vám před 8 hodinami | Petr Miler

Člověk za volantem je zvyklý jezdit s extrémními stroji extrémními rychlostmi, přesto říká, že se z projevu tohoto auta rozklepal. A věříme tomu, ohromit dokáže i na videu. Na rychlostně neomezené dálnici mu to ostatně jde snad i lépe než na okruhu.

Projekt jménem Mercedes-AMG One jsme opakovaně označili za hodně utrápený. Během opakovaných odkladů a technických změn si nejednou utrhl ostudu, Mercedes jím naštval i podstatnou část zákazníků a přes ohromující časy z okruhů na něj zrovna v tomto prostředí není bůhvíjaký pohled už kvůli neustále docházející „šťávě” elektrické části jeho hybridního pohonu. Stejně tak jsme ale mnohokrát konstatovali, že jde o auto natolik výjimečné, že na něj stejně musíme hledět jako na zázrak svého druhu, který se s odstupem času bude jevit jen atraktivněji.

A s nadšením na něj není problém hledět už dnes, stačí jej nechat projevit se tím správným způsobem v tom správném prostředí. Nesmíme zapomínat, že AMG-One je výjimečný hlavně tím, že jde o silniční auto. Na okruhu tedy nemusí až tak ohromovat, neboť jej pořád překoná kdejaký závodní speciál, o skutečné Formuli 1 ani nemluvě. Ale mezi silničními auty marně hledá sobě rovného. Když jej pak pustíte právě mezi ně...

Přesně to ukazuje video níže, na kterém člověk, který si na Youtube říká Gercollector, vlastním jménem Michael Spegel, popustí uzdu AMG-One ze své rozsáhlé sbírky na německé dálnici. Auto je rychlé v jakémkoli režimu, když jej ale přepne do nejvýkonnějšího módu, ve kterém pracuje s výkonem hodně přes 1 000 koní za zvukového projevu dnešních ef-jedniček, je to něco.

Podívejte se na to sami, vůz se rozjíždí na 200 i 300 km/h jako nic, téměř 350 km/h dosáhne na počkání. A je otázkou, kolik by jel, kdyby řidič nemusel ubrat kvůli provozu. On sám říká, že se z projevu auta třese a popravdě řečeno vypadá velmi intenzivně i takto přes monitor počítače nebo displej mobilu. Nedá se to popsat slovy, mrkněte se na to. Už vzhledem k omezené produkci vozu a jistě ještě omezenější ochotě sběratelů s auty jakkoli - natož takto - jezdit jde o zcela mimořádnou podívanou.

Mercedes-AMG One je tak jako tak mimořádné auto, zejména v silničním provozu ale působí při jízdě naplno až mimozemsky, podívejte se na to na videu níže. Foto: Mercedes-Benz

Zdroj: Gercollector@Youtube

Petr Miler

