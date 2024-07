Šikulovi se povedlo obrátit na střechu placaté Ferrari za 16 milionů Kč, skoro popřel fyzikální zákony před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Ferrari

Obrátit na střechu vysoké SUV moc práce nedá, dokázat to už s nižším sedanem je docela obtížné. Ale poslat na střechu italskou placku na kolech? To chce vážně notnou dávku šikovnosti.

Ani jste nemuseli dávat ve škole pozor při probírání témat typu těžiště, abyste tušili, že čím je předmět užší, vyšší a „podstata jeho hmotnosti” se nachází výš nad zemí, tím snáz se převrátí. Přijde na to v životě každý sám - sklenice s šampaňským se převrhne, i když nechcete, stejně jako lehká a vysoká váza s pořádnou květinou. Naopak zkusili jste si obrátit o 90 nebo dokonce 180 stupňů podložku pod myš? To v podstatě nejde.

Pro auta platí stejná pravidla, a tak opravdu nepřekvapí, když čas od času vidíme, jak komicky snadné je poslat na bok rozličná SUV. Je to jeden z důvodů, proč je nemáme v lásce. I když konstruktéři dokážou dnes s touto vlastností bojovat efektivněji než kdy dříve, jakmile dojde na lámání chleba, základní fyzikální zákony platí pořád stejně. Vedle toho taková supesportovní kupé jsou jakousi podložkou pod myš na kolech a zdá se skoro nemožné, že by je někdo mohl „poslat na střechu”. Ovšem i to se občas „povede”, jak ukazují fotky níže.

Vidíme na něm Ferrari SF90, koly k zemi mnoha způsoby skoro přikované auto v tomto případě za 1 milion australských dolarů, tedy asi 16 milionů Kč. Jeho řidič ale v australském Perthu havaroval právě s tímhle plug-in hybridním dělem tak nešťastně, že s ním přistál na střeše. Tedy na střeše... Jak informuje The West Australian, šlo o verzi Spider se sundanou střechou takže posádka neměla daleko k tomu, aby ryla hlavou v asfaltu.

West Australian nepřehání, když říká, že tady šlo o život, posádka ale naštěstí vyvázla bez vážnějších zranění díky ochraně vystřelované při převrácení a komplexní ochraně hlavy s pomocí airbagů. Jak se něco takového mohlo stát, je otázkou, ale občas se to schumelí, ostatně na střeše občas skončí o k zemi teprve přikované monoposty Formule 1. Tady prý šofér vyjel za silnice a narazil do stromu, předpokládáme jen malou částí vozu, což jej i za pomocí kořenů dostalo do rotace a nakonec i poslalo koly vzhůru. Majitel tak má po autě a bude muset bojovat o to, aby mohl dál řídit, policie jej ale zatím jen obvinila z „neopatrné jízdy” a o trestu bude muset rozhodnout soud.

Ferrari SF90 působí dojmem, že se převrátit nedá, ale jak vám ukáží záběry níže... Ilustrační foto: Ferrari

Petr Miler

