Škoda Octavia Combi RS se starým dobrým benzinem ukázala, co dokáže na německé dálnici | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

Optikou některých je to dnes nudné provedení spoléhající na jeden benzinový motor. Právě s ním ale jede nejlépe, jak ukazuje i test na rychlostně neomezeném Autobahnu.

Škoda pro čtvrtou generaci Octavie RS poprvé nabízí tři motory. Ve své první iteraci byla k mání pouze jako benzin 1,8 T, později se k silnějšímu benzinu 2,0 T(F)SI přidal i diesel 2,0 TDI, které vozu v různých provedeních vydržely v jeho druhém i třetím provedení. Nyní tu máme to čtvrté a k opět trochu jiným dvoulitrům spalující obě nejběžnější paliva přibyl do nabídky také hybrid iV spojující benzin 1,4 TSI s elektromotorem.

Na papíře je to nejvýkonnější provedení spolu s benzinovým 2,0 TSI, když obě dosahují shodného maxima 245 koní, praxe jejich ježdění ale docela odlišná, jak ukazuje i přiložené video zachycující dynamiku kombíku s ryzím benzinem na německé dálnici. Tato varianta je dál velmi svižným autem, které dokáže vysokou dynamiku servírovat stále dokola, hybrid je pomalejší a ani jeho horší dynamika není konzistentní.

Benzinová verze je totiž citelně lehčí (iV váží 1 780 kg, to je o 151 kg víc než TSI), navíc není závislá na tom, kdy ji začne docházet elektřina v akumulátorech. S hybridním iV máme své zkušenosti a byť přivést jej vyloženě do úzkých úplným vybitím baterek chce hodně rychlou jízdu, od takové tu modely RS jsou. Ve vysokých rychlostech legálně dosažitelných právě jen na Autobahnech se pak iV vyloženě trápí a i na udávané maximum 225 km/h se nedostává úplně snadno. Benzin se opírá o omezovač v 250 km/h s lehkostí.

I takový kalup uvidíte na přiloženém videu, řidič se s autem rozjede až na tachometrových 264 km/h, což je právě moment, kdy zasáhne omezovač v reálných přibližně 250 km/h. Akcelerace na stovku pak trvá okolo 6,5 sekundy, na dvoustovku pod 23 sekund. To všechno je velmi rychlé představení. Podívejte se na to ale sami a všímejte si také zvuku - zatímco zvenčí auto skoro není slyšet, uvnitř po přepnutí do sportovního módu hučí pomalu jako osmiválec. Je to pochopitelně umělá záležitost.

Škoda Octavia RS vypadá jako červený kombík velmi dobře. A špatně si nevede ani při snaze předvést svou dynamiku na německé dálnici, jak můžete spatřit na videu níže. Ilustrační foto: Škoda Auto

Zdroj: Test Drive Freak@Youtube

Petr Miler

