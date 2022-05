Aspoň trochu dostupný sporťák schopný obsloužit i rodinu staromilce ukázal, co dovede na německé dálnici před 10 hodinami | Petr Miler

Octavie to není, je třeba na něj pořád o dost víc peněz, nabízí ale opravdu všechno, co si lze přát. A za ještě přijatelné peníze. Místo pro čtyři, slušný kufr, manuál, pohon všech kol a 300 km/h na požádání, to všechno tu je.

Už není mnoho automobilek, které by vám splnily, co vám na očích uvidí, aniž by za to nechtěly desítky či stovky milionů korun. Jakmile máte takové peníze, můžete si vymýšlet, třeba Horacio Pagani vám klidně postaví auto s motorem bez turba a ručním řazení, do kufru přidá i veverku s prakem a princeznu s drakem. Pokud je ale nemáte, musíte se smířit se stále se zmenšující pestrostí nabídky aut. Ano, modelů je fůra, pokud ale nechcete SUV s turbem a automatem, můžete se povětšinou jít s nabídkami mainstreamových značek leda vyfotit.

Automobilky jako Audi, BMW a Mercedes, které si kdysi zakládaly na opaku, jsou už jen stínem své někdejší historie. Třeba do trojkové řady už můžete mít ruční řazení jen do modelu M3, ale běda jak byste chtěli větší výkon nebo pohon všech kol, to už nejde. Na podobné lidi dnes z výrobců jakkoli dostupnějších aut myslí jen Porsche, které relativně čerstvě nabízí i model 911 GTS.

Nebudeme se tvářit, že to je lidové zboží, potřebujete na něj pořád aspoň 3 910 637 (sic) Kč. Ale můžete mít opravdu cokoli, což platí jen u této 911. Vždy dostanete motor 3,0 biturbo s 480 koňmi, to ano, ale jinak můžete mít pohon zadních i všech kol, k čemukoli ruční řazení a čtyři sedadla. To nedostanete v žádné jiné 911 - GT3 už nemá zadní sedačky, Turbo nemá manuál, jindy nelze mít to či ono s pohonem 4x4 nebo určitým výkonem... Tohle je ultimativní, klidně i rodinná střela pro člověka, který chce řídit, je to skutečně unikátní a v dnešní době docela překvapivá nabídka.

Jak jede? Na to se můžete podívat na videu z německé dálnice níže, ve kterém je v hlavní roli poněkud tuctovější specifikace s pohonem zadních kol a automatem PDK. I tak je dynamicky velmi přesvědčivá - podle automobilky má jet stovkou během 3,4 sekundy a dosáhnout až 311 km/h. Realita je zřetelně velmi podobná, tachometr ukáže až 313 km/h. A teď si totéž představte s manuálem, pohonem 4x4 fungujícím i na mokru či sněhu, ratolestí vzadu a klidně kočárkem v kufru vpředu... Svérázná věc pro svérázné lidi, jistě. Ale v dnešní době musíme být právě za takové rádi, zvlášť když pořád stojí „jen” jednotky milionů.

Porsche 911 992 GTS je univerzální řidičský sen svého druhu, ne že ne. Níže jej můžete vidět v akci v jedné ze skromnějších verzí. Ilustrační foto: Porsche

