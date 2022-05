Srovnání všech verzí posledního Lamborghini s ryzím motorem V12 je pastvou hlavně pro uši před 3 hodinami | Petr Miler

Ne snad, že by se na ně špatně dívalo. Nebo že by nebyla působivě rychlá. V obou případech ale snadno může přijít něco nového, co je překoná, podobně znějící stroje už prostě nedostaneme.

Nežijeme zrovna v době, která by laskala srdce automobilového nadšence. Kouzelně zbytečná auta pro radost, která možná ničemu nepomáhají, ale také ničemu neškodí, se dostala na okraj politické akceptovatelnosti a stíhají je stejná omezení jako všechna ostatní. Dá se ještě pochopit, že se někdo snaží snížit spotřebu aut regulacemi vedoucími k downsizingu, start-stopům nebo elektrifikaci. Ale skutečně někomu pomůže, když tyhle věci začnete montovat na pár tisíc za rok vyrobených sporťáků, s nimiž majitelé vyjedou o několika slunných víkendech?

Odpovězte si sami, ale odpovíme i my: Ne. Je to projev rovnostářství a zeleného socialismu, ničeho jiného. Jde tu jen o to, aby se náhodou někdo nedostal mimo dosah pravidel, což lze v principu chápat, v konkrétních dopadech je to ale zbytečné. Tak či onak se stalo, že „zelenat” nutně začaly i značky jako Ferrari či Lamborghini a některé se k tomu dokonce i hlásí. Protože když se třeba jmenujete John Elkann a patří vám Ferrari, patří vám také milion dalších průmyslových podniků. A v tu chvíli chcete být s politiky kamarád, aby vám náhodou nezačali škrtit vaše zlaté žíly.

Lamborghini na tomto poli zase tak aktivní není, jeho šéf Stephan Winkelmann se k věcem staví racionálněji, přesto je jasné, že i ryzím dvanáctiválcovým Lambům je konec. Tím posledním se stal Aventador, který má pořád po kapotou motor 6,5 V12 bez turba i elektrifikace a video níže můžete brát jako rozlučku s ním. Matu Watsonovi z Carwow se totiž podařilo dát dohromady všechny verze tohoto modelu - původní Aventador, verzi S, provedení SV, pozdější SVJ i závěrečné Ultimae.

To nakonec jen uslyšíme na místě, ale ono je to celkem jedno. I přes nominální růst výkonu u jednotlivých verzí jedou všechny od eSka dál v podstatě stejně a záleží jen na tom, jak kdo odpálí z místa či jak zrovna zafunguje převodovka. O to tu prostě nejde, je to přehlídka ničím neředěného projevu atmosféricky plněných víceválců s mohutným objemem, která nikdy neomrzí jako taková. Existují i rychlejší auta, ale zajímavěji znějící? O tom by se dalo dlouze diskutovat, podívejte se na to sami níže a nezapomeňte řádně přidat na zvuku.

Lamborghini Aventador (na fotkách verze SV) je tečkou za érou čistě atmosféricky plněných dvanáctiválců italské značky. Cokoli novějšího dostane přinejmenším elektrickou asistenci, jakkoli reálně nic neřeší, ani nemůže. Níže můžete Aventador vidět a slyšet zaržát ve všech jeho verzích. Ilustrační foto: Lamborghini

Petr Miler

