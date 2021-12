Starý VW Caddy s motorem 1,9 TDI upraveným na 300 koní létá po Autobahnu děsivou rychlostí před 6 hodinami | Petr Miler

Když se zamyslíte nad auty, která by někoho napadlo upravit na násobky jejich původního výkonu, asi to nebudou primárně malé dodávky. A i kdyby, asi byste jim nehádali pod kapotou původní dieselový čtyřválec. V případě tohoto VW Caddy 9K je ale obojí realitou.

Připusťme, že máme rádi stroje, které spojují zdánlivě nespojitelné. 20 let staré auto? Dodávka? 300 koní? Čtyřválcový diesel? To zní jako odpovědi na otázku: „Vyjmenujte čtyři věci, které spolu nikdy nemohou mít nic společného.” Jak ale záhy uvidíte, v VW Caddy generace 9K na videu níže se vše zmíněné spojilo a přemýšlíme, jestli nás výsledek víc těší, nebo spíš děsí.

To už posoudíte sami, my přidáme holá fakta. Tento VW Caddy se vyráběl 1995 a 2008 a jeho vizuální spojitost s tehdejším VW Polo není náhodná. Pod kapotou mohl mít plejádu menších motorů, vrcholem pak byl dnes už legendární diesel 1,9 TDI o továrním výkonu 66 kW alias 90 koní. Přesně ten měl - a stále má - v útrobách vůz na onom videu, akorát nyní dává okolo 300 koní výkonu.

Jakkoli to může znít nepravděpodobně, podle majitele není zase tak těžké a drahé dostat z této jednotky mnohonásobně větší výkon, aniž by se rozlétla na kousky ve zlomku sekundy. Chce to samozřejmě nové turbo, vstřiky, mezichladič, spoustu podobných věcí, klíčové vnitřnosti ale mohou zůstat původní a vůz takto upravit jen za desítky tisíc korun v přepočtu. Přesto pochybujeme, že vydrží jezdit byť jen vyšší desítky tisíc kilometrů, už fakt, že vůbec jezdí, je ale hodný obdivu.

Po rychlostně neomezené německé dálnici se pohybuje s velkou vehemencí, docela bychom chtěli vidět obličeje řidičů, kterým ujíždí. Je to od pohledu jednoduché, utilitární auto, na plný plyn se ale ze 100 na 200 km/h rozjede dřív než dořeknete: „Kam se poděl ten starý modrý Caddy?” Netušíme, jak se takový vůz může chovat za hranicí dvoustovky, i když nějaké úpravy proběhly i nad podvozku, odtud menší zděšení. Ale ukočírovat jej zjevně lze, však se na to podívejte sami.

