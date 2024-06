Tesly Model Y jako by najednou nikdo nechtěl, německý novinář natočil neskutečné množství neprodaných aut na bývalém vojenském letišti před 8 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Toru Hanai, Bloomberg

Že skladové zásoby neprodaných Tesel bují, víme už chvíli, záběry na nejméně tisíce nových neprodaných aut stojících poblíž berlínské továrny značky přesto berou slova z úst. Tohle je pro automobilku velký problém.

O uplynulém víkendu se začaly světem šířit záběry dokladující, že Tesla má na skladě tolik neprodaných aut, že jsou vidět i z vesmíru. Obecně vzato to není překvapení, firma už po prvním kvartálu přiznala, že prodává podstatně méně aut, než jich vyrábí. Jen za první tři měsíce letošního roku jí tak zůstaly na skladech po celém světě desítky tisíc nově vyrobených vozů, pro které neměla zákazníka.

Jenže od té chvíle uplynuly už skoro tři měsíce a leckdo si mohl myslet, že Tesla sklady náležitě „vyprášila”. Zjevně k tomu nedošlo, spíš se děje pravý opak. Záběry nicméně poukazovaly hlavně na problémy v USA, víc zregulovaná a elektromobilům víc nahrávající Evropa až takový pokles zájmu o elektrická auta nezaznamenala, a tak si leckdo mohl myslet, že tady je Tesla pořád „v pohodě”. Zjevně není.

Ukazují to záběry Larse-Martena Nagela, novináře z německého Handelsblattu. Ten asi může počítat s přidáním na seznam „šiřitelů nesprávných narativů”, neboť se zařadil mezi ty, kteří se nebojí ukazovat, že zamýšlená elektrická revoluce naráží na své přirozené limity dřív, než stačila pořádně začít. Právě on totiž natočil, jak se - podle jeho vlastních slov - z Neuhardenbergu nedaleko Berlína stalo je jedno z největších parkovišť Tesel na světě. Tam americká automobilka sváží vyrobená, ale neprodaná auta ze své německé Gigafactory a v prostorách bývalého vojenského letiště jich má uložené až neskutečné množství.

Podívejte se sami na jeho záběry níže, jsou to nekonečné lány aut, konkrétně nejprodávanějších Modelů Y. Lars-Marten hovoří o nejméně tisících aut, nedivili bychom se ale ani, kdyby jich byl ještě o řád vyšší počet. I v Evropě totiž jako by tahle auta najednou nikdo nechtěl - podle JATO Dynamics jsou letošní evropské prodeje na 67 501 kusech, to ještě nezní tak marně. Bavíme se ale o 18procentním meziročním poklesu, navíc jen do dubna. V květnu se situace pouze zhoršila, v takovém Německu bylo podle dat KBA prodáno pouhých 1 169 Modelů Y, o masivních 72,5 % míň než loni, i když celoroční pokles je „jen” 39procentní.

To je velká dekadence, tak velká, že se i Bloomberg poslední dobou otevřeně ptá, zda automobilka neztratila svou relevanci. Ono jedna věc je chtít elektromobil a něco tím dát najevo, druhá věc je chtít Teslu a něco tím dát najevo. Co to vlastně je, když vrcholný Model S je 12 let staré zboží, odvozený Model X 9 let staré zboží, kdysi klíčový Model 3 už 7 let staré zboží a onen Model Y 5 let staré zboží? Náskok díky skanzenu? Tesla inovuje, ale vesměs jen částečně a i věrným zákazníkům to možná přestalo být dost dobré.

Rádi se díváte na Teslu Model Y? Pak vyrazte do Neuhardenbergu, naskytne se vám tam podívaná jako snad nikde jinde, přiložené video vám naznačí víc. Foto: Tesla

In Neuhardenberg gibt es einen der größte Tesla-Parkplätze der Welt. Der Konzern hat tausende Fahrzeuge auf einem DDR-Militärflugplatz abgestellt. pic.twitter.com/n7U4sdgjsx — Lars-Marten Nagel (@lmn80) June 8, 2024

Zdroje: Lars-Marten Nagel@X, JATO Dynamics, KBA, Bloomberg

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.