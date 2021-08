Tři řidiči se naráz pokusili použít stejný exit z dálnice, to nemohlo dopadnout dobře před 3 hodinami | Petr Miler

Darem i prokletím provozu na silnicích je, že stát se na nich může kdykoli cokoli a připravit se je vždy třeba i na ty nejméně pravděpodobné věci. Třeba tu, že se tři lidé naráz pokusí vejít do stejného exitu, který pro tři vozy prostě není stvořený.

K představě, že se jednoho dne do provozu na veřejných silnicích nenápadně „zamíchají” auta řízená počítači, jsme dlouhodobě skeptičtí. Pokud by se na cestách pohybovaly čistě vozy řízené stroji, které spolu budou vzájemně komunikovat, představit si to lze. Ale hodit z podstaty neintuitivní počítače do kádě s vodou nadepsanou slovy „chaos každodenního provozu” a doufat, že to dobře dopadne, je podle nás mimořádně naivní.

Problémem je už jakýsi řetězec předpokladů, se kterým je už průměrně inteligentní řidič schopen efektivně pracovat a počítač nikoli. Budete se třeba zuby nehty držet 2 sekundy jízdy od auta před vámi, když skrze jeho zadní sklo vidíte, že se blížíte ke koloně? Asi ne, počítač to udělá, protože žádný jiný vstup než informaci o vzdálenosti auta před ním nemá. Nebo pojedete zuby nehty 50 km/h po městě, když kdesi u domu u cesty uvidíte rodinku se splašenými, desorientovanými dětmi, které mohou v zápalu hádky o cokoli vyrazit směr silnice? Asi ne, počítač to ale nevidí a reagovat může až na běžící děcko, což může být pozdě.

Takových situací je milion a počítače je nikdy uspokojivě nevyřeší, stejně jako samy mohou jiné krize svým nepředvídavým, a proto pro člověka nepředvídatelným chováním způsobit. A pak jsou tu extrémní situace, na které nedokáží rozumně vyřešit ani lidé, natož aby si s nimi jakkoli dokázal poradit nějaký algoritmus. Následky jedné z takových zachytili policisté z amerického Sandy Springs, kde se tři řidiči naráz pokusili vměstnat do stejného výjezdu z dálnice.

Proč se to stalo a proč se nedokázali jakkoli zkoordinovat tak, aby vedle sebe zůstala aspoň dvě auta, která by se do místa vešla, netušíme. Ale stalo se to a výsledkem je vskutku kuriózní nehoda z ničeho - tři vozy jsou vedle sebe skoro dokonale napasované tak, že zabraly veškerý prostor mezi betonovými svodidly. A byly při tom poškozeny tak moc, že minimálně dva z nich nebyly s to další jízdy.

Teď si představte, že počítačem řízený vůz bude konfrontován s tím, že „jeho” exit budou chtít současně použít dvě jiná auta. Je to další z milionu situací, které pro něj nikdy nebudou řešitelné. Lidský faktor může být slabinou bezpečného řízení auta, ale eliminován může být jen tak, že bude plně nahrazen ve všech vozech. Jeho kombinace s auty řízenými počítači způsobí více zla než dobra - člověk je evidentně schopen na silnici vymyslet úplně cokoli a když to nepochopí ani jiní lidé, počítače to teprve „nepoberou”.

Těžko říci, jak se to dotčené trojici povedlo, na výjezdu z dálnice se ale řidiči sešli tak nešťastně, že se do něj nedokázali vejít.

