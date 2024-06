V Jižních a Středních Čechách se blíží dokončení dva obrovské kusy dálnic. Podívejte se na aktuální stav výstavby z letadla včera | Petr Miler

/ Foto: ŘSD, tiskové materiály

Ještě nikdy se nestalo, aby byly tak blízko u sebe rozestavěné tak dlouhé části nových dálnic. Řeč je o pokračování dálnice D4 ve Středních Čechách, především pak ale o skoro 44km úseku dálnice D3 na jihu Čech, z nichž 28 kilometrů bude zprovozněno ještě letos.

Sám pocházím z jiného koutu České republiky, část kolegů má ale kořeny v Jižních Čechách, které byly dlouho svou dopravní infrastrukturou jednou z nejzaostalejších částí celého Česka. Pamatuji z minulosti několik cest z Prahy tím směrem, které mě nutily litovat kolegy-řidiče, kteří musí pravidelně dojíždět z míst jako České Budějovice do našeho hlavního města. Jižní Čechy tehdy krom prťavé části obchvatu okolo Tábora (která ovšem oficiálně dálnicí nebyla) neměly ani kilometr dálniční sítě, ani metr, prostě vůbec nic.

V poslední dekádě se situace výrazně změnila, zejména mezi Táborem a Českými Budějovicemi, částečně i v blízkosti Písku. Pořád ale není zdaleka možné dojet z Prahy na hranice s Rakouskem komfortně po dálnici a učiněný Saigon, který vás čeká cestou z Budějovic do Dolního Dvořiště, nechcete zažít. To je cesta dimenzovaná spíš pro koněspřežku, která tam mimochodem kdysi opravdu jezdila, pro mezinárodní dopravu všeho druhu jde o neuvěřitelně poddimenzovanou spojnici. To všechno se ale brzy změní.

Ředitelství silnic a dálnic (ŘSD) tento týden oznámilo, že během června bude zahájena poslední část dálnice D3 mezi Českými Budějovicemi a právě hranicemi s Rakouskem. Její podstatný kus navíc bude zprovozněn ještě letos. Aktuálně tedy bude v Jižních Čechách rozestavěno celkem 43,9 km dálnic, kdy 28km úsek mezi Úsilným u Českých Budějovic až po Kaplici nádraží bude zprovozněn ještě letos, navazující stavba mezi Kaplicí nádraží a Nažidly bude zhotovena v následujících letech.

Jihočechům by navíc měla značně ulevit i část dálnice D4 mezi Příbramí a Táborem. Ta působí dojmem, že má k dokončení dál, takže moc nevěříme tomu, že i ona letos bude v provozu, ale pokud ano, jedině dobře. Pořád tedy nebude možné dojet z Prahy na jih jen po dálnici, na to budou chybět úseky v okolí Benešova a Nažidel resp. od Písku kamkoli jižněji, ale cesta by se i tak měla stát o mnoho příjemnější.

Fotky níže ukazují realitu současné výstavby D3 za Budějovicemi z letošního jara na oficiálních záběrech ŘSD, víc nás ale zaujala čerstvá videa nadšence, který si na Youtube říká Petr D., a aktuální stav věcí zachytil z letadla. Můžete si tedy ověřit aktuální stav slibovaného - i kdyby se zejména po nových částech D4 do konce roku nejezdilo, jsou to nesporně pozoruhodné, místy fascinující stavby.

Sen o cestě z Prahy k moři jen po dálnici bude zas o kus blíže svému naplnění, až se otevře zejména kus D3 mířící z Českých Budějovic k hranicím. Jak můžete vidět na záběrech níže, aktuálně stavěný 28km úsek je blízko dokončení. Podívat se ale můžete i na stav výstavby nových úseků D4 z Příbrami do Písku. Foto: ŘSD, tiskové materiály

Zdroje: Petr D.@Youtube, ŘSD

Petr Miler

