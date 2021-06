VW Golf z dob Sametové revoluce nalezený ve stodole ukázal, co i teď svede na Autobahnu před 3 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Volkswagen

Zatímco my jsme stále ještě čekali v pořadnících na nový Favorit, pokud jsme vůbec na nějaké nové auto měli, v Německu se dalo koupit tohle. 160koňový hot hatch, který se v provozu neztratí ani dnes.

Letos oslavíme 22. výročí chvíle, kdy jsme se vysekali z komunistických okovů a zamířili po dekádách tím správným směrem. S ohledem na současný vývoj zejména Evropy bychom řekli, že nám to moc dlouho nevydrželo, ale v kontextu tehdejších reálií si pořád není nač stěžovat. Čím dále od přelomu 80. a 90. let minulého století jsme, tím méně bude existovat lidí, kteří moc dobře ví, jak tehdejší svět vypadal u nás i jinde a není od věci si to připomenout automobilovou optikou.

U nás byla tehdy vrcholem nová Škoda Favorit, ve své první iteraci problematický a v podstatě nedostupný vůz. Přesto to byl na poměry východního bloku malý zázrak - relativně moderní hatchback s různými motory 1,3 vpředu a pohonem předních kol, o něčem takovém si většina komunistických zemí té doby mohla nechat jen zdát. Přesto byl západ úplně jinde, což dobře připomíná i video níže, na kterém můžeme vidět pro změnu vrcholnou verzi německého automobilového standardu stejné doby.

Jde o VW Golf druhé generace ve verzi GTI G60, tedy sportovní derivát tehdejšího Golfu s motorem 1,8 přeplňovaným kompresorem. Dával až 118 kW, tedy 160 koní, na stovku akceleroval za 8 sekund a měl se rozjet až na 216 km/h. Velmi slušné hodnoty pohledem Čechoslováka, pro nějž bylo 150 km/h ve Favoritu extází, v mnoha smyslech tohoto slova.

Vidět tehdejší Golf GTI G60 v akci dnešní optikou je raritní věc, člověk stojící za kanálem TopSpeedGermany na Youtube se ale dostal k vozu, který si v 90. letech užil svých asi 180 tisíc km a pak byl zavřený do stodoly. Z té byl vytažen až po dalších dekádách stání a dotyčný dostal za úkol dát jej znovu do plně funkčního stavu. A to víte, že na konci jakési dílčí technické renovace musí proběhnout testovací jízda na německé dálnici.

Právě tu můžeme vidět a je skutečně zajímavá. Auto má velmi, velmi daleko k čemukoli pomalému a byť pištění kompresoru nikoli nepodobné zubní vrtačce nebude příjemné každému, auto se i díky němu s relativní lehkostí dostane na tachometrových asi 230 km/h, což by mohlo být něco kolem udávané maximálky. A funguje při tom velmi dobře, řízení evidentně nevyžaduje žádné mimořádné nasazení. O něčem takovém jsme u nás tehdy mohli jen snít, však se na to podívejte sami...

VW Golf GTI G60 z roku 1990 není ani dnes žádné ořezávátko, zvláště když jej někdo dá po letech stání pořádně do pucu. I to ukazuje video níže. Ilustrační foto: Volkswagen

Zdroj: TopSpeedGermany@Youtube

Petr Miler