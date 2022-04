Výrobce poklopů kanálů ukázal, jak testuje jejich odolnost proti provozu, je to fascinující proces před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Saint-Gobain PAM Canalisation, tiskové materiály

Přípravy kosmonautů na lety do vesmíru připomínají záběry testů odolnosti krytů kanálových šachet ze strany jednoho z jejich významných výrobců. Během pár měsíců tak nasimuluje zátěž vygenerovanou 20 léty silničního provozu.

Poklopy kanálů jsou něčím, co český řidič zná velmi dobře. Vlastně je zná mnohem lépe, než by sám chtěl. „Vtipným” zpestřením provozu na místních silnicích se totiž stalo systematické zabudovávání poklopů obvykle pár centimetrů pod, někdy i pár centimetrů nad úroveň vozovky. A byť jsou podvozky většiny aut připravené na kde co, snad žádný „nedává” tyto náhlé zlomy vyloženě s nadhledem.

Občas obdivujeme výrobce automobilového světa, že jsou schopni připravit pneumatiky, disky, zavěšení kol a další prvky na takovou divočinu, že je většinou přežijí bez úhony, byť s odříkáním. Trochu ale zapomínáme na výrobce oněch poklopů, že to vydrží též. I když je někdo dá do roviny s vozovkou, jistě pro ně není snadné se s veškerým provozem potýkat, je to ale jen odvar proti tomu, když na ně z výšky několika centimetrů začnou jedno po druhém bušit kola 30tunového kamionu. I to ale většinou přestávají dlouhá léta.

Není to náhoda, jak ukazuje nové video francouzské firmy Saint-Gobain PAM International, přesněji její divize Canalisation, která tyto poklopy vyrábí. Leckdo by mohl čekat, že je prostě vyrobí a pošle do oběhu, i tohle je ale promyšlený produkt, jehož cesta do sériové výroby se nevyhne důkladným testům. Ty u Francouzů probíhají na platformě, která simuluje reálný provoz nad poklopy po dobu 20 let a je docela fascinující. Připomíná totiž zařízení na přípravy kosmonautů na let do vesmíru.

Smysl je ale pochopitelně jiný, o odstředivé síly tu nejde. Rameno se dvěma mohutnými koly simuluje působení osmi tun na každý z poklopů desetkrát za minutu. Ve výsledku tedy jde o 600 přejezdů za minutu, 5 000 přejezdů za pracovní den rychlostí 50 km/h, což za 3 měsíce testů odpovídá zmíněným 20 létům provozu. Saint-Gobain PAM takto testuje řadu poklopů najednou a sleduje i jejich chování z hlediska hlučnosti a dalších projevů. Skutečně pozoruhodné představení, dopřejte si jej níže. Jen bychom za Česko navrhli přidat pár kanálů umístěných o trochu výš a pár o trochu níž, aby simulace pro místní podmínky byla dokonalá...

Ani poklopy kanálů nepřichází na svět jen tak, provází je sofistikované testování, které můžete vidět v pozoruhodné akci níže. Foto: Saint-Gobain PAM Canalisation, tiskové materiály

Zdroj: Saint-Gobain PAM International přes Jalopnik

