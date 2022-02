Youtubeři ukazovali, jak skvěle a bezpečně řídí Tesly samy, pak už jen trapně omlouvali, co se stalo před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Tesla

I kdyby se odpůrci Tesly pokusili stvořit něco pro automobilku velmi dehonestujícího, nepodařilo by se jim vytvořit materiál, který napsal sám život. Hned poté, co jeden z youtuberů pronesl slova o tom, jak Tesla činí řízení lidí bezpečnějším, systém FSD málem převálcoval cyklistu.

Proti samotným snahám Tesly o rozvoj systémů autonomního řízení nelze říci půl slova. Ačkoli jsme sami nadšenými řidiči, jistě bychom našli ve svých životech momenty, kdy se rádi necháme „někam hodit”. Problém je, že aby takové systémy byly opravdu přínosné, musí z jejich strany dojít ke kompletnímu převzetí řízení - ne asistenci, ne částečnou autonomii, ale skutečný autopilot, jak jej svého času nejlépe popsal Richard Hammond. Buď prostě řídi jeden, nebo řídí druhý, nic mezi tím.

Problém je v tom, že něco takového je za současného rozvoje techniky absolutně nereálné, ne v celé své komplexnosti. Dokážeme si představit plné autonomní řízení zvládající dálniční přesuny, ale chaotický městský provoz plný nespočtu neustálých změn a nevyzpytatelných elementů všeho druhu? Absolutně nereálné. Snažit se tedy Tesla o to reálně dosažitelné a v příliš složitých prostředích jen vyvíjet pokročilé systémy, které nenechá používat nikoho jiného než zkušené vývojáře, nemáme s tím problém. To se ale neděje.

Elon Musk už 8 let slibuje skutečný autopilot na „příští rok”, žádný ale neexistuje a ani letos existovat nebude. Věrna tradici „over promising” a „under delivering”, jak by řekli Američané, tedy slibovat příliš mnoho a reálně dodávat příliš málo ale Tesla nejenže slibuje výjimečné systémy, ale do aut dostává mizerná řešení neschopná si reálně s divokým provozem poradit. Platí to i v případě tzv. FSD, tedy údajného Full Self-Driving, které ale nic takového neumí. Jen přemýšlíme, zda je horší fakt, že to Tesla dělá, nebo fakt, že jí to někdo věří.

Slepých následovatelů má automobilka hromady a mezi nimi i dva youtubery z videa níže. Ti se rozhodli ukázat na videu, jak je poslední evoluce FSD skvělá a byť jejich celé představení je mnohem delší, nejlepší obrázek si uděláte z prvního úryvku níže. Na něm spolujezdec říká, jak Tesla dokáže jednou softwarovou aktualizací učinit ježdění tisíců řidičů bezpečnějším, na což aktivní FSD zareaguje tím, že prakticky okamžitě zamíří „sestřelit” nic netušícího a spořádaně jedoucího cyklistu po pravé straně. Řidič Modelu 3 zasáhne a ptá se: „Sakra! Budeme to muset vystřihnout?” Pak už přijde jen smích.

Na vystřihnutí nakonec nedošlo, ovšem pokus toto naprosto zjevné selhání systému obhájit je ještě trapnější než selhání samo. Nejprve řidič řekne, že by auto do cyklisty určitě nenabouralo, což je možné, jistý si tím ale nikdo být nemůže. Další slova o tom, že „lidští piloti” vlastně pořád jen zabraňují nehodám a když se to jednou stane „pod FSD”, je to vlastně výhra... To je opravdu absurdní, lidé (obvykle...) svá auta kontrolují a jedou s nimi předně tam, kam chtějí, jak určí - není to permanentní předcházení kolizím.

Ale podívejte se na to sami, za nás jde o krystalický důkaz toho, jak daleko mají dnes podobné systémy k čemukoli bezpečnému mají a nechávat je testovat v běžném provozu podobné amatéry je jedním slovem nedbalost.

Tesla Model 3 může být jakkoli zajímavé auto, sama ale zdaleka neřídí. Pokud ukázat opak málem dopadl tragicky, jak můžete vidět níže. Ilustrační foto: Tesla

@WholeMarsBlog “… and now with a software update, you can actually make thousands of people drive safer”@Gfilche fuuuuck! are we gonna have to cut that?



#FSDBeta $TSLA $TSLAQ pic.twitter.com/J8PMAud6aG — Jeff Airplane (@omedyentral) February 8, 2022

Zdroje: Jeff Airplane@Twitter, HyperChange@Youtube

Petr Miler

