Z nejnovějšího Pagani se při první prezentaci na klíčovém trhu v USA začalo silně kouřit

/ Foto: Pagani Automobili

Dokážeme si představit paniku personálu i řady přihlížejících, když se z vzácného středobodu firemní prezentace za 55 milionů Kč začal valit kouř. Auto ale nezasáhl požár, jak by se mohlo zdát, realita byla vlastně přesně opačná.

Brzy uběhne rok od chvíle, kdy Pagani představilo svůj poslední nový model zvaný Utopia. Je to skutečně pojízdná utopie svého druhu, neboť nové auto s motorem V12 a manuálním řazením zní v roce 2023 jako fantastická představa. Leč je to realita a pokud máte to štěstí, že si můžete dovolit pořídit si vůz za asi 55 milionů Kč, které vám bude sloužit leda pro potěchu ducha, můžete ji sami prožít.

Pagani od té chvíle s ničím dalším nepřišlo, a tak se nezdá, že by mělo důvod na letošním Týdnu aut v Monterey cokoli prezentovat. Tato malá automobilka ale představuje nový vůz jen jednou za několik let a pod kotel vztahů se zákazníky je třeba přikládat stále, takže naopak do Monterey přispěchala s velkorysým stánkem, na kterém ukázala všechny tři své klíčové supersporty - Zondu, Huayru a právě Utopii. Bylo to působivé, jak můžete vidět na fotkách níže, jenže v jednu chvíli se zdálo, že vše skončí fiaskem.

Při prezentaci Utopie se totiž právě z tohoto vozu začalo silně kouřit. Dým šel z motorového prostoru, a tak si okamžitě každý myslel, že auto hoří, což by pro reputaci automobilky na klíčovém americkém trhu byla katastrofa svého druhu. Jak se ale záhy ukázalo, auto nehořelo ani v nejmenším, vlastně ani hořet nemohlo. Ve skutečnosti v něm byl totiž omylem spuštěn integrovaný hasicí systém.

Později to vysvětlil Christopher Pagani, syn zakladatele a šéfa automobilka Horacia: „Jeden z hostů si hrál se spínači uvnitř vozu a spustil integrovaný systém hašení motoru,” uvedl. Auto tedy - docela pozoruhodně, není to nic obvyklého - má vestavěný systém určený pro případ požáru motoru, který lze aktivovat spínačem v kabině. Jestli je tak nešikovně umístěn či označen, popř. byl všetečný host tak zvědavý, nevíme, autu ani nikomu kolem se ale nakonec nic vážného nestalo.

Dodejme, že Utopia se v tmavě modrém laku v USA takto objevila úplně poprvé, přičemž stejně jako zbylých 98 vyrobených exemplářů někoho vyšla nejméně na zmíněných 55 milionů Kč. Vybavena je stejně jako zbylé vozy 6,0litrovým motorem V12 s dvěma turby od AMG, který v tomto případě dává výkon až 864 koní a točivý moment maximálně 1 100 Nm. Poháněná osa je zadní, převodovka manuální, elektrická podpora nulová. To bude rodeo...

Stánek Pagani v Monterey byl letos patřičně okázalý. Chvíli se ale zdálo, že celá prezentace skončí katastrofou, jak můžete vidět níže. Foto: Pagani Automobili

Zdroje: Road and Track, Pagani Automobili

Petr Miler

