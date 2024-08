Zadkem pohladit dveře a zaparkováno je během několika sekund. Nový čínský vynález je splněný sen mnoha žen včera | Petr Miler

/ Foto: Zhiji Auto

Automobilka ho tak sama prezentuje, neboť si zjevně dobře uvědomuje, co dámy nezřídka trápí. Systém využívá kombinace možnosti natáčení kol obou náprav a jejich otáčení libovolným směrem.

Nejsme sexisté ani v nejbujnějších fantaziích našich zarytých odpůrců, současně ale nechceme ignorovat realitu. Jakkoli existují i muži, kteří mívají problémy se zaparkováním auta zejména do řady jiných vozů stojících za sebou, nesrovnatelně častěji se s ním potýkají ženy. Proč, nevím, musí to být kombinace jistého omezeného orientačního smyslu a menší zručnosti, která je většině dam vrozená, na každý pád je někdy fascinující, jak moc velký problém pro ně tak banální věc nezřídka představuje poradit. Nestačily by mi prsty všech končetin, abych spočítal případy, kdy jsem klidně i ze sedadla spolujezdce za pomoci instrukcí k sešlapávání brzdy „odkroutil” takové parkování za řídící zoufalou ženu s nesrovnatelně větším úspěchem než ona, aniž bych mohl používat většinu zrcátek apod.

Tohle prostě dámy trápí, solidní automatický systém podélného parkování by nicméně ocenil kdekdo. Dnes prakticky neexistuje. To, co nabízí automobilky, obvykle vyžaduje příliš mnoho prostoru před a za autem, aby to bylo univerzálně využitelné, nejmodernější systémy, které dokonce dovolují vůz „zasunout” do řady, aniž byste v něm seděli, jsou pak přecitlivělé na jakoukoli vnímanou (leč neexistující) hrozbu tak moc, že vás ovládání mobilem nebo klíčkem též brzy omrzí. Chce to zkrátka něco úplně jiného.

Už jsme viděli systémy, které umí vytočit kola do úhlu 90° vzhledem ke karoserii, což zní dobře, ale jsou příliš složité, drahé a širokého nasazení v normálních autech se z podstaty nemohou dočkat. To, co nyní začalo předvádět čínské Zhiji Auto s vývojovým prototypem modelu L6, ale tak bez šance není. Využívá to totiž systémů, které reálně v autech být mohou. A byť nejsou tuctové, dokážeme si představit, že se dočkají většího nasazení.

Zhiji si získalo pozornost díky sérii rádoby náhodou pořízených videí, jako je to přiložené níže. Na něm vidíme dámu, jak opouští auto, vezme z něj květiny, zavře dveře zadkem a šup, auto zajede během chvíle do prostoru vedle něj. Neprobíhá to úplně automaticky, za volantem vozu vidíme řidiče, který něco dělá, ale to už je spíš detail. Systém by si v sériové podobě mohl poradit si sám, neboť krom senzorů jako obvykle spoléhá hlavně na to, že umí vytočit kola zadní nápravy částečně v opačném úhlu těch předních a s elektrickým pohonem jimi otáčet opačným směrem v momentě, kdy ta přední pohání vůz vpřed.

Je to relativně jednoduché a chytré řešení, nakonec se na jeho efektivitu v praxi podívejte sami. Jestli se dostane do výroby, Zhiji zatím neříká, už vzhledem k dosavadní odezvě by ale muselo být hloupé, kdyby se o to aspoň nepokusilo. Tenhle vynález by vážně byl splněným snem mnoha žen. A vlastně i mužů.

Prototyp modelu L6 byl použit ke kejkli zachycené na videu níže rádoby bezpečnostní kamerou. Problémy s parkováním do řady aut by tento systém řešil jednou provždy. Foto: Zhiji Auto

Zdroje: Zhiji Auto, IT Home

