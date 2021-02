Zloději ukradli kola z luxusního Porsche i přes plot, pak s ním ve spěchu práskli o zem před hodinou | Petr Miler

Velkou motivaci mít kola právě z tohoto auta museli mít zloději řádící ve švédském Stockholmu. Ty nezastavil ani plot s ostnatým drátem, ani pozdější vyrušení.

Drzost a bezohlednost asi musí patřit mezi vaše hlavní charakterové rysy, pokud se chcete živit tím, že kradete věci jiných. I tak jsou někteří zloději drzejší a bezohlednější než jiní a nezastaví se snad před ničím. Případ, který byl čerstvě zdokumentován ve švédském Stockholmu, je toho nejlepším důkazem.

Jeden z tamních majitelů Porsche Panamera turbo poskytl GT Boardu fotky dokumentující, kterak bylo připraveno o kola. To se stává, bohužel, na rozdíl od jiných případů ale toto nebyla náhodná krádež kdesi na ulici. Zloději si pro kola přišli do hlídaného, plotem s ostnatým drátem oploceného areálu v době, kdy byl majitel na několik dnů pryč a vůz na něm nechal stát.

Stockholm není místem, kde by bylo složité narazit na výjimečné auto na zcela nehlídaných prostranstvích, zloději tedy museli mít zájem o kola přesně z tohoto auta a pravděpodobně věděli i to, že majitel bude po nějaký čas pryč. Ve správný moment se pak nějakým způsobem dostali do prostoru parkoviště, kde kola postupně sundali. Až v samém závěru byli podle majitele vyrušeni ostrahou, to už ale ničemu nepomohlo - na místě zůstal jen hever spuštěný na zem a šrouby kol, což vozu jen ublížilo. Zloději s ním v rychlosti doslova práskli na zem, což vedlo k poškození některých spodních částí.

Auto nyní stojí u autorizovaného dealera automobilky na paletách místo na zemi. A pokud se ptáte, proč dávno nedostalo nová kola, bude to zřejmě ten důvod, proč byla ta původní ukradena - nejsou. S ohledem na situaci ve světě jsou dnes i některé typy kol nedostatkovým zbožím a majitel prý bude muset čekat měsíce, než dostane ta samá, která na voze měl. Snad mu do té doby najdou alespoň jiná náhradní, protože minimálně brzdám delší stání bez ježdění dobře zjevně nedělá. A pochopitelně, auto se podaří opravit, pakliže přišly jeho spodní části k větší úhoně.

