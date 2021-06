Zvuk motoru nejnovějšího Ferrari je velké zklamání, ať už je rychlé jakkoli před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Ferrari

Ferrari definuje ječivě pilovitý zvuk jeho aut stejně jako vzpínající se černý kůň na žlutém poli. Co z něj zbylo v době turbohybridní? To vám řekneme jedním slovem: Nic.

Ferrari tento týden odhalilo nový model 296 GTB a nepochybně zaujalo. Byť se čekal spíše nový základní model navazující na někdejší Dino - které bylo tak „základní”, že si ani nesmělo říkat Ferrari -, přišel vůz zapadající spíše do středu nabídky značky. A akcelerací na dvoustovku za 7,3 sekundy míří na samotný vrchol silničních sportovních aut.

Italové to tak nepochybně udělali záměrně. Vůz hostí jejich první šestiválec od roku 1974 a lidé by na 296 GTB určitě hleděli skrz prsty, kdyby krom konstrukce motoru spadalo do druhé ligy i dynamikou. Takto je z toho příjemné překvapení, skutečně velmi rychlý vůz v přímce i na okruhu, který si respekt zaslouží už proto. Ale co jeho zvuk?

Ten je u Ferrari historicky důležitý, je to pro ně jeden z definujících elementů. Seděl jsem za volantem Ferrari v životě jen párkrát a zážitek to byl už na místě, když se za vámi za zvuku rozzuřené pily roztočí atmosféricky plněný motor do 8 tisíc otáček dřív než řeknete: „Kde mám náhradní spodní prádlo?” S turbomotory Ferrari o část tohoto kouzla přišla, 296 GTB je ale turbohybrid z dob filtrů pevných částic a jeho zvuk je teprve zklamání.

Ono podezřelé bylo už to, že se jím automobilka zprvu vůbec nechlubila. A v pozdějším oficiálním videu je zachycené cosi, co vůbec nepůsobí jako reflexe reality. Z Youtube-kanálu člověka, který nedávno u továrny značky natočil Ferrari s lakem měnícím vůz v dvojrozměrný objekt, na nás ale vyskočilo video, na němž se 296 GTB prohání krátce po odhalení ještě s kamufláží na firemním okruhu ve Fioranu a... poslechněte si to sami. Něco slyšet je, je to ale takový vysavačový zvuk bez špetky jiskry. Ke starším, ječivým osmi- nebo dvanáctiválcům má opravdu nekonečně daleko, bohužel.

Ferrari 296 GTB je technicky pozoruhodné auto, jeho zvukový projev je ale totálně nezajímavý, jak vám nejlépe ukáže video níže. Foto: Ferrari

Zdroj: Varryx@Youtube

Petr Miler