AMG svého času „zahýbalo" Mercedesu s jinou značkou, vzácný výsledek spolupráce je na prodej

Foto: Collecting Cars

AMG je dnes divizí automobilky Mercedes-Benz a kde kdo později narozený může mít pocit, že tomu tak je odnepaměti. Není, ještě před 30 léty bylo všechno jinak.

Ještě předtím, než se firma AMG stala součástí koncernu Daimler a začala se starat výlučně o nejrychlejší verze Mercedesů i specifické sporťáky, mohla jako samostatný úpravce spolupracovat s kýmkoli. Pravda, moc často toho nevyužívala, ostatně už v roce 1993 navázala úzkou spolupráci s Mercedesem, který ji v roce 1999 fakticky ovládl. Do začátku 90. let to ale byl prostě úpravce jako každý jiný, a tak vznikly i projekty, o kterých dnes málokdo ví.

Jeden z nich se týká značky Mitsubishi. Ta od roku 1969 vyráběla sedan zvaný Galant a jeho šestá generace prošla kůrou právě u AMG. Psal se rok 1987 a Galant vyhrál titul Auto roku v Japonsku. O dva roky později, když se u nás řešily demokratizační procesy, Němci vymýšleli, jak z obyčejného sedanu střední třídy udělat něco, pod co by se mohli podepsat.

Jako nejvhodnější základ by pro většinu lidí byl ostrý Galant VR-4 s pohonem všech kol, tedy předchůdce rychlého Lanceru Evolution. Jenže limitovaná edice od AMG byla nakonec založena na modelu GTi-16v. Byla představena v roce 1989 s motorem 4G63 upraveným na 170 atmosférických koní (125 kW), který uměl atakovat 8 000 ot./min (!). Upravené písty, titanové ventilové pružiny a speciálně vedený přívod vzduchu do motoru uměl vyrobit dravý zvuk pod plným zatížením. Točivému motoru sekundovala manuální převodovka s dlouhými, ale přesnými dráhami řazení.

Další úpravy se týkaly bodykitu s přítlačným křídlem na zádi. Znaky AMG se objevily na spoustě míst Galantu a objevily se i na speciálních litých kolech o průměru 15 palců. Na přiložených fotkách můžete vidět, jak si v 90. letech v Affalterbachu představovali posunutí tuctového auta na vyšší úroveň. Kromě zmíněných doplňků uvnitř přibylo dřevěné obložení, volant s logem AMG a bohatá standardní výbava.

Ony fotky zveřejnila ve své tiskové zprávě aukční firma Collecting Cars, která má prodej jednoho takového Galantu na starosti. Pochází z roku 1991, na tachometru má 125 149 km a na svůj nájezd vypadá velmi zachovale. Je to z jeden asi 500 vyrobených kusů, které byly prodané jako nové v Japonsku, dnes se ale nachází v Hong Kongu. A zájemcům bude případně dopraven kamkoli na celém světě.

Platí to stále, i když o aukci informujeme až po jejím konci - nenašel se totiž jediný zájemce z celého světa, který by v dražbě přihodil. Je to zvláštní, jde o raritu, kus neopakovatelné historie, kterou by leckdo mohl považovat za projev jakési nevěry, neboť AMG si zkrátka každý spojuje s Mercedesem. Kdybyste měli zájem, o vůz stále můžete projevit zájem. Špatné svezení s ním jistě nebude, především jde ale o pozoruhodný důkaz toho, jak moc se svět aut za pouhých 26 let změnil. Mitsubishi od AMG? To je dnes něco naprosto nepředstavitelného.

Tento šedivý sedan kdysi vznikl pod taktovkou AMG. A není to Mercedes, ale Mitsubishi. V aukci jej nabídla firma Collecting Cars, zájem byl ale v době jejího konání nulový. Foto: Collecting Cars

