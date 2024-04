K mání je osobní Honda Ayrtona Senny, legenda patřící legendě stojí na prahu 30. výročí jeho smrti majlant před 2 hodinami | Petr Miler

V prodeji býváme svědky různých pochybných nabídek zveličujících spojitosti mezi historicky významnými lidmi a jejich auty, tohle ale není ten případ. Vlastnictví vozu Ayrtonem Sennou je perfektně zdokumentováno a rozhodně tu nešlo jen o jméno v technickém průkazu.

Ne každý si to uvědomuje, ale máme momentálně tu čest žít v době, kdy jsme svědky absolutně největší dominance jednoho pilota ve Formuli 1 v historii tohoto sportu. To, co nyní předvádí Max Verstappen - pochopitelně za pomoci techniky týmu Red Bull - nemá v historii ef-jedniček obdoby a mimořádné je to už proto.

Není těžké chápat, že lidé, kteří nizozemskému pilotovi nefandí, to berou jako nudu, zásluhu auta, cokoli z tohoto ranku. Objektivně vzato ale není předvádění takové převahy s takovou konzistencí nic, co by bylo možné označit za nudu či pouhou zásluhu auta. Také Hamilton, Schumacher nebo Senna museli svého času mít k dispozici jasně dominantní techniku, aby si připsali své největší úspěchy, přesto nikdo z nich nedokázal to, co dnes předvádí Verstappen - z posledních 50 velkých cen jich vyhrál 41, v dalších 5 byl druhý. To je na hranici uvěřitelnosti.

Přesto za nejvíce glorifikovanými osobnostmi tohoto sportu musíme do historie, zejména na přelom 80. a 90. let. To byly časy vlády Ayrtona Senny, který ve výsledku často nepředváděl nic jiného než dnes Verstappen, vlastně ani to ne - později narození si budou pamatovat pár dějinných soubojů, ale připomeňte si třeba legendární sezónu 1988, kdy McLaren vyhrál všechny závody až na jeden. O titulu se rozhodovalo až v posledním závodě, neboť Senna nepřevyšoval svého týmového kolegu Prosta o tolik, aby to mohlo dopadnout jinak, ale většina závodů vypadala podobně jako loni. Senna vyhrál kvalifikaci, odpálil z prvního místa a dojel do cíle 30 sekund před druhým v pořadí, za všechny příklady zmíním Velkou cenu Belgie toho roku.

Přesto je Senna legendou legend, a to do značné míry kvůli tomu, že předčasně zemřel. Je to smutné to takto říci, ale opustit Formuli 1 pořád na vrcholu tak tragickým a nešťastným způsobem, jak se stalo v tomto případě, je marketing jako žádný jiný - světová sportovní celebrita takto „zmizí” z povrchu zemského jen zřídka. Stalo se to 1. května 1994, takže za týden budeme „slavit” 30. výročí této události. A někteří se tohoto svérázného marketingu nebojí využít ani dnes.

Není náhodou, že se v prodeji zrovna v tuto chvíli objevuje osobní Honda NSX právě Ayrtona Senny, kterou vlastnil a používal během svého pobytu v Portugalsku. Spojení Senny s NSX má navíc hlubší kořeny než v tom, že hned několik těchto aut vlastnil, jak jsme nedávno připomínali. Aktivně se zapojil do jejího vývoje a pomohl vytvořit auru výjimečnosti tohoto modelu, ke všemu červená NSX, o které je dnes řeč, byla tou, která se opakovaně objevila v propagačních materiálech automobilky i se samotným Ayrtonem S., a za jejím volantem se ukázal i v několika filmech.

Není to tedy tak, že by někdo odněkud vytáhl auto, které má „v papírech” náhodou napsané jeho jméno, tohle bylo skutečně jeho osobní auto, se kterým řádil i jezdil i po závodech. Jak navíc můžete vidět na fotkách, je pořád v bezvadném stavu s nájezdem pouze 62 900 km, pro fanoušky NSX je to prostě svatý grál mezi svatými grály - není asi lepší kus, který by symbolizoval všechny výjimečnosti, které se v této Hondě mohou sejít. S ohledem na vše zmíněné a současnou sběratelskou mánii je snad i levné, ale k tomu až za chvíli.

Nejprve se sluší říci, že auto patří Britovi Robertu McFaganovi, který ho koupil za blíže neupřesněných okolností v roce 2013 pořád v portugalském Algarve. Ačkoli Senna byl vždy ikonou, pochybujeme, že šlo tehdy o něco bůhvíjak drahého, svět aut tehdy vypadal trochu jinak. McFagan tak udělal dobře, že si vůz nechal dalších 11 roků, neboť jeho hodnota od té doby musela vzrůst mnohonásobně.

„Bylo mi opravdovým potěšením vlastnit jeden z nejslavnějších vozů patřících skutečné sportovní legendě, vzrušení z řízení Sennova vozu nikdy neomrzí,” říká dnes majitel, který s vozem aspoň čas od času jezdil. A stejné pocity chce dopřát i někomu jinému, stačí na to drobnost - 500 000 liber, tedy asi 14,7 milionu Kč. Hromada peněz obecně, hromada peněz za NSX, ale za tuhle NSX? Nedovedeme si představit, že by poté, co Senna i 30 let po své smrti dál žije jako největší ikona Formule 1, které se ani Max Verstappen svými současnými výkony nedokáže vyrovnat, měl takový vůz někdy v budoucnu jakkoli nižší hodnotu...

