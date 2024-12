K mání je úplně poslední vyrobená Škoda s motorem vzadu, vzácný Rapid 135 RiC. Na svou výjimečnost stojí pakatel včera | Petr Miler

/ Foto: R.O., publikováno se souhlasem

Takové auto je logicky na světě jen jedno jediné a pojí se s ním vskutku mimořádná historie daná už osobou prvního majitele. Teď je na prodej ve velmi slušném stavu. A pokud byste čekali milionovou cenu, jste vedle jak ta jedle.

Dvoudveřové Škodovky ze 70. a 80. let minulého století jsou dnes sběrateli a fanoušky mladoboleslavské automobilky vyhledávané a existují pro to dobré důvody. Už 110 R byla strojem jízdně schopnějším než sedan, ze kterého byla odvozena, a její nástupce, Škoda Garde a později Rapid, na tom byla technicky skutečně dobře - měla třeba čtyřpístkové třmeny předních brzd, věc v Československu osmdesátých let vskutku nečekanou, podobně výjimečné bylo zadní víceprvkové zavěšení s vlečenými rameny, které i rychlé jízdě dodávalo stabilitu u modelu 120 nepoznanou.

Všechny Rapidy měly motory vybavené karburátory, tedy vlastně všechny, až na pár stovek posledních vyrobených Rapidů 135 Ri, které byly vybaveny vstřikováním. Už Rapid 135 je velmi vzácné auto, vzniklo ho jen necelých třináct stovek kusů. Jeho motor byl technicky v zásadě totožný s tím, který později poháněl Škodu Faborit 135 a krom jemnějšího a tiššího chodu měl i řadu dalších výhod. S osmikanálovou hlavu válců kupříkladu podstatně lépe zvládal studené starty a jeho motor už nevyžadoval olovnatý benzin.

Verze Ri s elektronickým vstřikováním paliva je nicméně skutečnou vzácností. Nejde o žádnou dodatečnou dodělávku, tohle se vyrábělo přímo v Mladé Boleslavi už v době, kdy novější Favority měly pořád karburátor (třebaže podstatně sofistikovanější než starší Škody). A ještě méně často se pak vidí 135 RiC, kde C znamená Catalyst - tedy Rapid vybavený vstřikováním a katalyzátorem.

Tyto stroje byly určeny zejména pro export a vyráběly se do léta roku 1990, tedy ještě pár měsíců po Sametové revoluci. Katalyzátor byl na palubě proto, že tyto vozy byly původně určeny pro kanadský trh, kde již pár let byl katalyzátor nutností. Vyráběly se ale i kusy s pravostranným řízením pro trh britský. A právě odtud pochází stříbrné auto, které si můžete prohlédnout na fotografiích níže.

Píšeme o něm z více důvodů, tím hlavním budiž, že je aktuálně na prodej ve Velké Británii. Volant je tedy vpravo, ale to již dnes tak velkým problémem nebude. Podstatnější informací je, že vůz je po najetí 68 tisíc km očividně ve velmi slušném stavu, třebaže na některých fotkách je vidět trocha koroze, lak by chtěl na některých místech opravit a interiér lehce doladit. I tak vůz prý prochází britskými STK bez problémů, takže vrak to není.

Velmi cenný je na tomto stroji originální stav a také historie daná i jeho prvním majitelem, Lordem Strathcarronem. To hlavní je ale jinde - tohle konkrétní stříbrné auto je nejen typově poslední „české Porsche”, ale i úplně poslední vyrobená Škoda Rapid vůbec, poslední škodovka ze všech s motorem vzadu a pohonem zadní nápravy. Sama Škoda to v roce 1990 potvrdila dopisem zaslaným z Kvasin, kde byl vůz vyroben.

Jak stojí i výše, je to Rapid 135 RiC, verze, která se zvenčí od ostatních lišila jen v detailech - jsou tu loga a nápisy na zádi a také zelené proužky na bocích auta, které tu jsou z výroby a jsou i na ostatních RiC, jak vidno i na fotkách. V útrobách vozu je třináctistovka se dvěma ventily na válec a elektronicky řízeným jednobodovým vstřikováním paliva Bendix. Elektronická řídící jednotka má název Renix a montovala se také do vozů značek Renault a Volvo.

Výsledkem je 56 koní v pěti tisících otáčkách a 92 Nm ve třech tisících. O přenos výkonu se stará pětistupňová převodovka, zde nic speciálního (i když ani pětikvalty nebyly v tehdejších Škodách běžné...) nečekejte, unikum je opravdu zejména v motoru. Dnešním pohledem to pochopitelně není žádný rychlík, stovka za 16 vteřin a maximálka 145 km/h jsou hodnoty dávno překonané.

Jistě, kabria Škoda/MTX jsou stroji vzácnějšími, ale jste-li fanoušky Rapidu, nechat si ujít tuto příležitost by byla škoda. I kdyby „jen” z toho důvodu, že cena rozhodně klesat nebude, zůstane-li toto auto v originálním stavu. Je jich totiž na světě už s velkou pravděpodobností jen hrstka, dost jich bylo poničeno tuningem. Tohle auto navíc přijde na skromných 6 500 liber, tedy asi 197 tisíc korun, což opravdu není špatná cena takovou vzácnost. Je to svého druhu pakatel, viděli jsme i obyčejnější Rapidy prodávat mnohem dráž.

Tenhle stříbrný Rapid 135 je na prodej. Není úplně dokonalý, ale je to poslední vyrobená Škodovka s motorem vzadu a zadním náhonem vůbec. Majitel je zjevně fanda, ten upravený modrý Rapid prodává též. Foto: R.O., publikováno se souhlasem

Zdroj: 1990 Skoda Rapid@Car and Classic

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.