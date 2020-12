Na nejlevnější moderní auto s šestiválcem Porsche stačí desítky tisíc, zapomíná se na něj před 4 hodinami | Mirek Mazal

Když se řekne „auto s šestiválcovým motorem Porsche”, lidé si obvykle představí drahou 911 nebo jiný výjimečný model značky. Málokdo ví, že takový agregát má velmi laciný vůz z tohoto milénia.

Máloco má ve světě aut takový zvuk, jako značky prestižních německých automobilek. Od Porsche, té vůbec nejprestižnější, by chtěl nějaké auto snad každý a když ne to, pak alespoň část jeho techniky. Potíž ale je, že tu obvykle nabízí jen ve svých vlastních autech, která jsou velmi drahá, a to i jako ojetiny.

Pokud byste tedy zatoužili po motoru z Zuffenhausenu, který nemá na krku mnoho dekád, nejlevněji pořídíte koupí prvního Boxsteru nebo podceňované 911 generace 996. I na jejich boxery ale budou třeba statisíce korun a „libové” kousky vám za takové peníze „pane” říkat nebudou. Takže nezbude než snít? Ne nutně.

Existuje levnější cesta, která má ještě jedno pojít s německou prestiží. Připomíná totiž i automobilku BMW, která se do mysli fandů zapsala řadovými šestiválci s atmosférickým plněním. Dnes už značně druhořadý pohon mnichovských stále platí za něco výjimečného - nenapodobitelný zvuk, jemný chod a lineární charakter zůstávají doménou pohonných jednotek s šesti válci v jedné řadě.

Teď si asi myslíte, že si z vás děláme legraci, neboť ani řadový šestiválec nebude levný a s Porsche nemá společného už vůbec nic. Chyba a chyba. Existuje totiž záložní plán, jak si osvojit auto s řadovým šestiválcem značky Porsche a finančně nevykrvácet ani při koupi, ani při následném servisu. Ten plán má jméno Chevrolet Epica.

Jakkoli to zní neuvěřitelně, tento velký sedan Chevroletu (fakticky vlastně spíše Daewoo) vyráběný mezi léty 2006 až 2011 v Jižní Koreji, potichu hostí právě takovou techniku. U nás pramálo známý typ není často k vidění ani na cestách, ani v bazarech, ale prodával se tu také a evropská inzerce stále nabízí desítky ojetin.

Chevrolet měl tou dobou v Evropě problémy s odbytem velkých sedanů, podobně jako další korejské značky, a tak se pokusil nabídnout něco nad rámec běžných standardů. Snad v jistém pominutí smyslů proto oslovil Porsche, aby pro něj vyvinulo malý řadový šestiválec. A stalo se. Výsledek je Porsche každým coulem, třebaže Korejci těmto agregátům přiřadili vlastní kód XK. Motor se dostal i modelu Evanda, v Evropě se ale objevila v prodeji jen Epica ve verzích 2,0 R6 a 2,5 R6 s výkonem 140 koní a točivým momentem 195 Nm resp. 155 koňmi a 237 Nm. Zrychlení na 100 km/h bylo možné zvládnout pod 10 sekund, maximální rychlost nepřekročila 210 km/h.

Nabízely se původně dva stupně výbavy. Základ tvořila látka na sedačkách, 16palcové disky a manuální klimatizace. Dražší verze se mohla chlubit koženým čalouněním, 17palcovými koly a automatickou klimatizací. Šest měsíců po zavedení benzínového motoru od Porsche byl nabídnut i diesel, což je také rarita, protože to bylo poprvé v historii značky.

První léta produkce se dařilo prodávat hlavně naftu, později už ani tu ne. Epica se tak nezapsala do historie automobilismu zrovna zlatým písmem, mezi ojetinami ale jde na pár slušných kousků s šestiválci narazit. Asi to nebude dokonalá alternativa BMW, natož pak Porsche, ale je to poměrně moderní sedan pro pět pasažérů s řadovým šestiválcem od ověřených motorářů. Za ceny od nějakých 30 tisíc Kč za pojízdné a od 50 až 60 tisíc Kč „nezhuntované” kousky je to zajímavá nabídka, jiné auto s moderní šestiválcem od Porsche tak levně zdaleka nepořídíte.

Chevrolet Epica 2,0 R6 má skutečně pod kapotou řadový šestiválec Porsche a klidně i manuální převodovku. Nejlepší kusy v evropském prodeji stojí přes 100 tisíc Kč, nejlevnější začínají na 30 tisících. Ilustrační foto: Chevrolet

