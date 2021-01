Nejsilnější pojízdný jeřáb světa je extrémní monstrum, 100 metrů nad zem zvedne až 1 200 tun před 5 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Liebherr

Podobu auta mohou někdy nabrat skutečně bláznivé stroje a tento je mezi nimi jedním z největších extrémů. I s hmotností 108 tun dokáže vyvinout rychlost až 75 km/h a má dokonce homologaci pro běžný provoz.

Když se řekne auto, většina lidí si představí osobní automobil. Museli byste asi každý den trávit hodiny za volantem autobusu nebo kamionu, abyste si představili některý z těchto vozů. Auto ale může být i tohle monstrum. Říká si Liebherr LTM 11200-9.1 a největší, nejsilnější a nejschopnější mobilní jeřáb by světa. Byl by to fascinující stroj, i kdyby jej bylo možné používat jen v uzavřených areálech, on ale skutečně může i na veřejné silnici.

Jméno LTM 11200-9.1 může působit zmatečně, do značné míry ale říká, čím je. Jde o Teleskopický Mobilní jeřáb od Liebherru, který dokáže zvednou až 1 200 tun těžký předmět na podvozku o 9 nápravách ve své 1. verzi. Všechna tato čísla se mohou jevit přehnaná, do jednoho ale vlastnosti či schopnosti vozu precizně definují.

Auto je skutečně vybaveno vůbec nejdelším výložníkem na Zemi. Ve své převozní poloze je ruka jeřábu dlouhá jen 18,3 metru, teleskop ji ale dokáže protáhnout až na 100 metrů. I při takové délce a mobilním základu dokáže zvednout do takové výšky předmět o hmotnosti až 1 200 tun, třebaže v takové chvíli nesmí být předmět vzdálený od osy rotace jeřábu více než 2,5 metru.

Bláznivé parametry tím ale zdaleka nekončí. O pohon vozu se stará osmiválcový turbodiesel o výkonu 500 kW (680 koní) a točivém momentu 3 000 Nm vyvinutý přímo pro tento stroj u Liebherru. Jeho síla míří přes automatickou převodovku ZF TC-TRONIC na 1., 2., 4. a 5. nápravu. Vůz jich totiž má celkem devět, z čeho čtyři jsou hnané a čtyři řiditelné. Do rychlosti 30 km/h LTM zatáčí koly na nápravách 1 a pak 6 až 9. Nad 30 km/h už se k přední nápravě přidávají jen ty číslo 8 a 9, nad 60 km/h už jen klasicky přední.

Devět náprav musí mít kvůli tomu, že váží krutých 108 tun a bez toho by překročil maximální povolené zatížení jedné nápravy rovné 12 tunám a nemohl do běžného provozu. Jakkoli to zní svérázně, tento vůz skutečně může na silnice a jet po nich až 75 km/h. Docela bláznivá rychlost na auto s hmotností odpovídající asi 80 menším osobákům.

Svůj motor navíc musí mít i jeřáb, který pohání další specifický diesel Liebherr, tentokrát s šesti válci a turbodmychadlem, který generuje výkon až 270 kW (367 koní) a točivý moment 1 720 Nm. Spotřebu auta neznáme, z jeho nádrží si ale lze udělat slušný obrázek - ta pro motor pohánějící vůz má 600 litrů, ta pro jeřáb 300 litrů. Vyrazit s tímto k benzince musí být něco - 900 litrů koupíte ta bratru 30 tisíc korun a nepředpokládáme, že s nimi dojedete nějak daleko.

Je to vskutku pozoruhodné dílo používané na velkých stavbách, jako jsou třeba jaderné elektrárny. Docela rádi bychom si s ním sjeli, ovšem v protisměru bychom jej na silnici potkat nechtěli...

Liebherr LTM 11200-9.1 je největší, nejsilnější a nejschopnější pojízdný jeřáb světa. Dech bere už na pohled, jeho parametry jsou stejně pozoruhodné. Foto: Liebherr

Zdroj: Liebherr

Petr Miler