Slavný hudebník strávil 26 let stavbou obří zmenšeniny města, pak ji teprve ukázal

/ Foto: Railway Modeller

Za svůj život vydělal miliardy a mohl by si je užívat v poklidu, to ho ale zřejmě nebavilo. Poslední více jak čtvrtstoletí si tak v podstatě hrál s vláčky, ale vskutku ve velkém stylu.

Úspěšná hudební kariéra přesahující desetiletí nestačila ke spokojenosti Rodovi Stewartovi. Výrazná postava rockového dění zejména 70. let prodala za svůj život na 150 milionů desek a jeho současné jmění se odhaduje na 5,7 miliardy Kč. Jeden z nejprodávanějších zpěváků si prožil pravé rockové šílenství. Pověstné trio sex, drogy a rock'n'roll byly skutečně přirozenou součástí jeho života.

Dnes 75letý Angličan ale posledních 26 let věnoval mnohem poklidnější činnosti, stavění modelu vlakové železnice včetně autentického okolí. Zvrat v životě bohéma přineslo soustředění na projekt Grand Street and Three Rivers City inspirovaný jeho dětským pohledem z okna domu, kde bydlel. Umělec promíchal vzpomínky s prostředím New Yorku a Chicaga ve 40. letech 20. století.

Stewart se snažil udržet věrnost zmenšeniny do posledního detailu. Propracované dílo uchvátí natolik, že mnozí zpochybňují jeho autorství, ale podle vlastních slov zpěvák nezvládl jen elektrickou kabeláž, zbytek precizního výtvoru stvořil svýma vlastníma rukama od A do Z.

Na perfektní malbu jednotlivých cihliček mrakodrapů je radost pohledět, stejně tak ohromí skutečné billboardy na domech nebo naložené vagóny vyjíždějící z nádraží plného lidí. Ocenit by se měly i doplňující zvuky kopírující ruch velkoměsta s ozvěnou ptáků.

Tak trochu skrytý talent modelářství držel svou obsesi dekády pod pokličkou a výsledek ukázal světu až v momentě, kdy vše považoval za dokončené. V budoucnu možná dojde na vylepšení jedné nebo dvou budov, ale nic se nebude přidávat. Dílo sedm široké a 37 metrů dlouhé nelze jednoduše přesunout domů do Londýna, proto zatím zůstane na původním místě v Los Angeles. „Mnoho lidí se směje, že je to hloupý koníček, ale je to nádhera,“ vzkázal Rod svým kritikům i obdivovatelům.

Rod Stewart se na stará kolena usadil a začal si hrát s vláčky, této obří zmenšenině města věnoval 26 let života. Foto: Railway Modeller

Zdroj: Railway Modeller

Mirek Mazal