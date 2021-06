Akcie Tesly dostaly tvrdý zásah, zájem o její auta na klíčovém trhu se propadá před hodinou | Petr Miler

/ Foto: Tesla, koláž Autoforum.cz

Americká automobilka ve výsledku nepoznává nic jiného než řada jejích konkurentů, pro málokterého z nich ale znamená jediný trh tolik, co pro Teslu. V Číně přišla o polovinu objednávek.

Koncem dubna se Tesla dostala do nezáviděníhodné situace. Na svém klíčovém trhu v Číně začala být skloňována v negativních souvislostech kvůli bezpečnosti svých aut a řešení stížností zákazníků. A jakkoli jinde by si s tím nelámala hlavu, za velkou zdí se začala omlouvat. Nepomohlo to a na její auta si brzy posvítila i policie, která začala majitelům zakazovat vjezd na dálnici a ani samotní majitelé nebyli dvakrát nadšeni, když kamerami začali natáčet prostor pedálů, aby při nehodě Tesla nemohla tvrdit, že údajné selhání brzd byla jejich chyba.

Popravdě nevíme, co přesně - a zda vůbec něco podstatného - se v Číně děje, možná to bylo celé jen divadlo mající sebrat Tesle vítr z plachet a připomenout jí, že je „imperialistickou automobilkou” podnikající v Číně „z vůle lidu”. A pokud nebude „hodná”, může se ona vůle lidu obrátit pro ní. Pokud toto bylo cílem, pak čínští komunisté zabodovali na jedničku.

Agentura Bloomberg s odvoláním na sanfranciskou firmu The Information informuje, že objednávky nových Tesel v Číně se z 18 000 v dubnu razantně propadly na asi 9 800 v květnu. Jinými slovy - firma v reakci na výše zmíněné přišla skoro o polovinu objednávek nových aut, což vzhledem k její stále omezené velikosti (statisíce aut za rok, i Dacia jich prodává víc) obrovský zásah do její bilance.

Akcie firmy se v reakci na tuto zprávu podobně razantně propadly a ztratily během chvíle okolo 5 %. Celkově tak včera spadly o 5,3 % a jsou o 30 % níže pod svým lednových vrcholem. Přispívá tomu nejen dění v Číně, ale celkově složitější situace, v níž se Tesla nachází - musí bojovat s konkurencí, která jí přestává platit miliardy za jakési emisní povolenky.

Dan Levy, analytik Credit Suisse, k tomu dodává, že podíl Tesly na světových prodejích elektrických aut se propadá celkově a vedle toho, že ztrácí půdu pod nohama v Číně, je dole také v USA, Evropské unii a v Norsku prohrává už i s Fordem Mustang Mach-E. Nic z toho pochopitelně nemusí být navěky, lehké to ale americká automobilka v nadcházejících měsících a letech mít nebude.

Tesla Model 3 je stále klíčovým produktem značky, i o něj zájem v poslední době jen klesá. Foto: Tesla

Zdroj: Bloomberg

Petr Miler