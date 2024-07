Audi poprvé odhalilo novou, už jen elektrickou A6. Nedokážeme si představit, jak by s ní mohlo uspět před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Audi

Ničím nepodložená elektrická víra, to je to jediné, co může německou automobilku přivést k myšlence, že tohle je ten správný produkt. Jsme přesvědčeni, že trh ji rychle vrátí nohama na zem.

Udělat dnes smysluplné elektrické auto je navzdory veškerému ohýbání nejzazších představitelných mezí celého automobilového odvětví velmi obtížné. Tohle řešení naráží na své technické a ekonomické limity, a to zejména v případě baterií. Dnešní akumulátory jsou příliš velké a příliš těžké vzhledem ke schopnosti množství energie, kterou dokážou pojmout, jsou také příliš drahé, mají příliš omezenou životnost a je velmi obtížné je za přijatelných obětí rychle dobít.

Skepse mířící k tomuto typu aut tedy v žádném případě není primárně emotivní, není nepodložená, není opřená o mýty, předsudky, přílišný konzervativismus, jak se někteří pokouší tvrdit, nic takového. Je to primárně racionální, technicky a ekonomicky motivovaný postoj, proto jsme také místo racionální diskuze na toto téma svědky tak vyhrocených, vyloženě nábožensky působících debat, kde je jedna strana zasypávána technickými argumenty a druhá snahou o umlčování a jiné formy vytlačování z veřejného prostoru. Obecný racionální postoj k elektromobilům prostě není věc názoru - ano, tato auta se vám mohou líbit stejně jako se vám líbí červená barva nebo vaše manželka a můžete se smířit s jejich objektivními slabinami. Ale těžko se lze přít o tom, že tato technologie se své dnešní podobě neschází s potřebami a možnostmi naprosté většiny zákazníků.

Neříkám, že takoví neexistují, při snaze se na věc podívat otevřeně a komplexně ale nutně narazíme na relativně malý prostor na trhu. Velká a těžká auta naráží na limity fyzikální, neboť potřebují příliš výkonu pro přesouvání objektu příliš velké hmotnosti a velikosti, aby si vystačila s kapacitou akumulátorů hraničící dnes někde u ekvivalentu pouhých 25 litrů nafty v nádrží dieselového vozu. A menší a lehčí auta, která jsou s malými bateriemi schopna fungovat ve městech, naráží pro změnu na limity cenové. Pokud mezi tím existuje nějaký prostor akceptace, může to být někde v oblasti Tesel Model 3 a Y. Auto třídy Audi A6 ale míjí o parník.

Přesto se právě Audi rozhodlo, že novou generaci A6 udělá jen elektrickou. Považujeme to od samého začátku za naprostý nesmysl, neboť zrovna A6 je vůz, který si zakládá na široké, téměř nekonečné využitelnosti v kombinaci s relativně velmi vysokou mírou prostoru a komfortu. Když se podíváte na prodeje dosavadních modelů A6, zjistíte, že jde dominantně o dieselové vozy, především ty s motory 3,0 TDI, v menší míře 2,0 TDI. Právě tohle je A6, kterou trh vyhledává, na kterou čeká, pro kterou nachází upotřebení. Elektrický „ekvivalent” takové auto nemá šanci nahradit.

Znám dost lidí, kteří A6 používají jako pracovní či rodinné přibližovadlo a nedokážu si představit, jak by někomu zvyklému na snadno tisícikilometrový dojezd na jedno natankování víc jak 70litrové nádrže nafty klidně i ve svižném dálničním tempu najednou vystačil elektrická náhrada schopná možná třetinového rádiu ve spojení s hodinovým dobíjením místo několikaminutového tankování. Navíc je třeba dodat, že současná A6 je už dost těžká, ve výkonnějších verzích váží snadno přes 2,1 tuny, ta elektrická nejspíš zamíří ještě za tuto mez. Výkonu naopak nejspíš ještě přibude, což celou hru posune do ještě nesmyslnějších vod.

Přesto Audi touto cestou dogmaticky míří a právě potvrdilo, že novou čistě elektrickou A6 představí zítra. Počkejme si na oficiální detaily, zatím si můžeme být jisti jen designem blízkým pojetí nové A4 resp. A5 a použitím svítících log, jak se můžete přesvědčit na upoutávkách níže. Auto má stanout na platformě PPE, použít zhruba 100kWh baterie a motory s výkony od nějakých 300 do 500 koní podle verze v provedeních od základní A6 po prozatím vrcholnou S6. Reálný dojezd bude kolem 300 km na nabití, Audi bude oficiálně udávat cca dvojnásobek. Ceny pak oproti současnosti nejspíš o nějakých 10 procent vzrostou.

Bude to zkrátka znovu méně za více a nedokážeme si představit, jak by automobilka mohla s tímto autem široce uspět. Pro auto typu A6 se elektrický pohon široce nehodí. Audi to jistě dobře ví a jen mate tělem, takže po vzoru již představeného sourozence přijde i s novým spalovacím autem stejného kalibru, kterému ale bude říkat A7. A to bude nové těžiště jeho odbytu v této třídě, tedy pokud to samo dovolí a nebude dodávky uměle limitovat.

Dodejme, že podle dat SDA letos Audi prodalo v Česku 233 provedení modelu A6, 74,2 procenta z nich mělo dieselový motor, 3,4 procenta bylo hybridních.

Nová A6 jen s elektrickým pohonem je podle nás předem odsouzena k neúspěchu, rozumný elektromobil této třídy s dnešními možnostmi techniky vyrobit nelze. „Skutečná A6” bude pokračovat jako model A7. Foto: Audi

Zdroje: Audi, SDA

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.