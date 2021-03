Auto s lakem za 22 milionů odhalilo detaily, automobilka chtěla práci na něm po roce vzdát před 6 hodinami | Petr Miler

Když se donedávna řeklo „drahý lak”, byly statisíce korun považovány za za extrém a milion za absurditu. Tady před sebou máme lak za více jak 20 milionů, který automobilka chystala dva roky.

Když má někdo v garáži Bugatti Veyron, Chiron a k tomu i koncept Vision Gran Turismo a přesto se rozhodne objednat si u francouzské značky další vůz, nedá se čekat, že se smíří s čímkoli obyčejným. Přesto i automobilku zaskočilo, když se na ní Hezy Shaked, zakladatel oděvní značky Tillys, obrátil s požadavkem na vytvoření zcela unikátního provedení modelu Divo. Chtěl totiž vůz s přesným geometrickým vzorem kombinujícím diamantový vzor v zakázkové červené barvě s grafitovým podkladem. A vzor se musel předepsaným způsobem táhnout přes celou karoserii tak, aby ctil siluetu vozu.

Rozmařilá hloupost, ale jinak brnkačka? Přinejmenším to druhé určitě ne. Pro automobilku se stalo doslova noční můrou sladit onen grafický vzor se siluetou auta a strávila více než 1,5 roku plánováním celé operace, marnými pokusy a omyly v CADu i na reálných prototypech, aby 1 600 rudých a černých „diamantů” vytvářelo přesně ten dojem, jaký si zákazník přál. A v jednu chvíli se to po více jak roce práce zdálo být neřešitelné do té míry, že to firma chtěla vzdát.

„Vzhledem k charakteru projektu, kdy byla dvourozměrná grafika aplikována na trojrozměrný povrch jsme po po několika neúspěšných nápadech a pokusech nanést diamanty na karoserii byli velmi blízko rozhodnutí, že to vzdáme a řekneme, že takový požadavek klienta prostě nejde splnit,” říká s odstupem času Jorg Grumer, který u Bugatti šéfuje divizi zakázkových úprav karoserií a interiérů. Jak už ale jistě tušíte, vše se nakonec podařilo, ostatně, auto jsme poprvé neoficiálně mohli vidět v lednu a dozvěděli se tehdy i cenu celé té „legrace” - 1 milion dolarů, tedy bezmála 22 milionů Kč.

V tu chvíli se to zdálo absurdní a... ono je to absurdní i dnes. Alespoň cena sama ale dává více smyslu, pokud na přípravě výsledného schématu automobilka strávila tolik času - technická příprava nakonec zabrala více než rok a půl a faktická finalizace auta další půlrok. „Je naším niterním přesvědčením, že bychom se nikdy neměli vzdávat. A naší největší motivací je, abychom i nemožné udělali pro zákazníka možným,” dodává Grumer. A kdo by se nesnažil s vidinou 22milionové fakturace, dodáváme my.

Výsledek pojmenovaný Lady Bug posuďte sami s pomocí detailních fotek níže, které zachycují i průběh příprav. Podle nás je vzhled auta popravdě řečeno dechberoucí a i Hezy Shaked byl spokojen: „Šel jsem při dodání auta k zemi,” říká majitel a dodává, jak byl ohromen spoluprací s Bugatti. Výsledek je prý vrcholem jeho kolekce aut a jde o nejkomplikovanější a nejpropracovanější vůz, jaký kdy vlastnil.

Tušíme, že s lakem za 22 milionů se může hlásit o zápis do Guinessovy knihy rekordů s vysokou pravděpodobností dlouholetého kralování takovému zápisu. Neboť si nedovedeme představit, že by za pouhou vizuální úpravu už tak drahého vozu (přes 130 milionů Kč) dal někdo ještě víc. Ale třeba nás jiný sběratel ještě vyvede z omylu...

Bugatti Divo Lady Bug je vizuálně (a nejen vizuálně...) fascinující auto, ale lak za 22 milionů? Za to by spousta lidí prožila velkou část života ve slušném luxusu. Foto: Bugatti

