Automobilka nabízí vlastním dealerům miliony za to, že odmítnou prodávat elektromobily před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Buick

Je to vskutku bizarní přístup k rozvoji dealerské sítě, i ten ale nakonec ukazuje, že automobilky ani nepočítají s tím, že by se elektrických aut prodávalo stejně jako dnes těch spalovacích. Podstatné části trhu jednoduše dávají sbohem, spoustě lidí elektromobily nejde vnutit.

Cena vynucovaného přechodu na stoprocentní elektromobilitu je bezpochyby nedozírná. Je v podstatě nespočítatelná a podobně jako snahy o „ozelenění” výroby elektrické energie může mít drastický dopad na ekonomiky zemí, které touto cestou kráčí. Dosud jsme se na věc dívali hlavně očima automobilek a zákazníků, přesun od spalovacích motorů k elektrickému pohonu je ovšem drahý i pro prodejce. A je jisté, že někteří tuto změnu nepřežijí.

Automobilky jim v tomto případě obvykle nepodají pomocnou ruku, spíše vidí v této rošádě příležitost, jak dealery vyšachovat a auta prodávat přímo koncovým zákazníkům. Důvodů, proč to chtějí dělat, je více - od spásy pro jejich tenčící se marže přes (související) větší moc nad cenou až po očekávání, že aut se bude prodávat podstatně méně. Tento dopad nakonec vidíme už dnes a automobilky si pochopitelně nepřejí, aby měli dealerů příliš mnoho - příliš mnoho subjektů by se pak pralo o příliš málo zákazníků, což se výrobci vrátí v podobě rozličných projevů neefektivity dealerské sítě.

Některé automobilky nechají své prodejce prostě padnout, trh se nakonec vyčistí sám. Poněkud aktivněji - ale o to bizarněji - nyní řeší očekávané dopady americký koncern General Motors. Ten se už dříve rozhodl maximální možnou měrou a co nejrychleji naskočit na elektrický vlak, od roku 2030 prodávat pod hlavičkou některých značek jen elektromobily a v roce 2035 zamýšlí prodávat už jen ty. Asi nemusíme dodávat, jak absurdní záměr to je, GM je ale o jeho správnosti přesvědčen tak moc, že už nyní podniká kroky, které do takového plánu zapadnou.

Jednou ze značek, která bude podle záměrů GM v roce 2030 jen elektrická, je Buick. Jejím dealerům tak už bylo oznámeno, že pokud chtějí prodávat elektromobily, musí investovat přes 300 tisíc dolarů (cca 7,4 milionu korun) do úprav svých showroomů, servisního zázemí apod. Potud je to obvyklý postup. Automobilky běžně chtějí po dealerech, aby do něčeho investovali a rády jim k tomu samy prodají vše nezbytné za ceny, které by si nikdo jiný účtovat nemohl. Postup ve stylu „peníze nebo život“ je tady zkrátka normou, alternativou je tedy obvykle jen se zastupováním značky skončit. Buick se na to ale rozhodl jít jinak.

Svým dealerům tak nyní nabízí možnost tento krok nepodstoupit a přesto neprodělat. Pokud se tedy prodejci značky rozhodnou, že elektromobily prodávat nebudou a se zastupováním Buicku v následujících letech skončí, automobilka jim dá zatím blíže neupřesněnou sumu jako odstupné. Půjde ale o hodně peněz, hovoří se nejméně o 200 tisících USD, tedy bezmála 5 milionech korun.

Od GM to není nový postup, totéž nabídl v roce 2020 dealerům Cadillacu, který chce též stoprocentně elektrifikovat. Ti dostali možnost přijmout výměnou za neprodej elektroaut dokonce 500 tisíc USD (asi 12,3 milionu Kč). A více jak třetina jich raději zavřela. Je to velmi zvláštní postup, nakonec ale jen ukazuje, kam svět s elektromobilitou míří.

Však vidíme u nás, jak se Škodě hroutí prodeje, jak místo 2 milionů aut ročně plánovaných na rok 2025 najednou prodává statisíce vozů za rok. A je jí to úplně jedno. Výrobcům nejde o to, abyste měli čím jezdit, jde jim o to vydělat. A dobrý byznys se dá udělat nad prodeji 10 tisíc i 10 milionů aut ročně, třebaže ten druhý má o něco větší potenciál. Automobilky prostě přijaly politickou vůli, zákazníky hodily přes palubu a jsou přesvědčeny o tom, že jim to projde. A jsou o tom přesvědčeny tak moc, že v roce 2022 dokonce nemají problém investovat ani do řízené devastace své obchodní a servisní sítě, které budovaly několik dekád. My jsme přesvědčeni, že sázka na iracionalitu a neefektivitu nevyjde nikomu, natož pak těm, kteří stojí na této straně trhu, je to jen otázka času. Jen ten ale ukáže, kdo se mýlil.

Také Buick sází vše na elektromobily, na fotkách je koncept modelu Wildcat, dnes totiž nenabízí jediný sériový elektrický model. V roce 2030 chce prodávat jen ty, ví, že s tím bank nerozbije, a tak v podstatě motivuje vlastní dealery k tomu, aby přestali jeho auta prodávat. Prý se elektrická auta pro každé místo nehodí, tak proč ksakru nabízet jen ta? Foto: Buick

Zdroj: WSJ

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.