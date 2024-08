Půjčovna Sixt se začala zbavovat i ostatních elektrických aut, nejen Tesel. „Zákazníci preferují spalovací vozy,” říká stroze včera | Petr Miler

/ Foto: Sixt, tiskové materiály

Ještě na konci loňského roku věc podávala tak, že problémem jsou jen Tesly, elektrické modely ale v nabídce zachová ve spolupráci s jinými značkami. Už to neplatí, beztak mizerný podíl elektrických vozů na její flotile se přiblíží nule.

„Proti elektromobilům se zvedá vlna odporu,” řekl zkraje letošního roku asi největší evropský automobilový expert. A jako jeden z projevů toho vývoje uvedl odklon od nich ze strany největších světových autopůjčoven, které pro ně dříve hořely plamenem plamenem tak jasným, že začal brzy spalovat i je samotné. Něco se tedy muselo změnit.

Fiasko Hertzu s nimi a jejich následný výprodej je dnes notoricky známým příběhem, ještě dřív, tišeji a v kontextu s pozdějšími patáliemi amerického gigantu méně viditelně ohlásil ale obdobný krok německý Sixt, který působí hlavně v Evropě. A obě firmy jako by si notovaly v důvodech, pro které se touto cestou vydaly.

„Poptávka po elektromobilech je u Sixtu stále jasně nižší než poptávka po spalovacích vozech,“ stálo v loňském oznámení společnosti o ukončení pronajímání Tesel, nešlo ale o jediný důvod. Firma zmínila také „nižší zůstatkové hodnoty elektromobilů, vyšší katalogové ceny a vyšší náklady na opravy”. Na rozdíl od Hertzu ale Sixt takto neukazoval záda elektromobilům paušálně, šlo mu hlavně o Tesly, neboť v jejich případě automobilka odmítla půjčovně vozy poskytnout s garancí výše pozdější výkupní ceny. Sixt se tedy holedbal, že rozprodané elektromobily znovu nakoupí jinde s patřičnými garancemi - mluvilo se o Číňanech či s Němci hojně spolupracujícím Stellantisem. Nic takového se ale v adekvátní míře nestalo a už ani nestane.

Jak informuje Bloomberg, firma zamířila přesně opačným směrem, když tento týden oznámila, že se zbaví dalších elektrických aut ze své flotily. K pronájmu tedy bude nabízet ještě méně elektromobilů, i když jich vlastně nikdy moc nenabízela. V oficiálních datech společnosti z loňského roku, kdy stále spolupracovala i s Teslou, vidíme, že v celém vozového parku firmy čítajícím téměř 170 tisíc vozidel bylo elektrických jen 10 tisíc, tedy asi 6 procent aut.

„Zákazníci preferují spalovací vozy,” řekl k věci stroze mluvčí firmy. „Podíl elektromobilů na naší flotile určujeme podle zájmu spotřebitelů a dokážeme velmi rychle reagovat na změny poptávky,” stojí dále v prohlášení společnosti. Ta neuvedla, na jaký počet podíl elektromobilů na své flotile dál sníží, ani jaká auta v ní zbydou. S ohledem na výše zmíněné ale očekávejme, že i několik jednotek procent takových vozů by bylo moc, může jít snadno o 1 nebo 2 tisíce aut.

Jak už v minulosti opakovaně padlo, divit se není čemu. Zatímco v případě prodeje aut bychom tržní potenciál elektromobilů v jejich současné podobě odhadovali až někam k 10, možná 15 procentům, v případě půjčoven musí být zásadně nižší. To poslední, co chcete při cestě na dovolenou či prací, je v neznámém prostředí pokoušet limity elektricky poháněných vozů z hlediska jejich dojezdu či dobíjení. Zájem tak musí být okrajový a pocházet v podstatě jen od těch, kteří buď ví, do jakého prostředí míří, popř. jsou si jisti tím, že auto budou používat jen tak, jak omezení elektromobilů dovolí.

Pro pronajímatele se pak osinou v zadnici staly zejména typické problémy s extrémní ztrátou hodnoty, drahými opravami těchto a jejich složité přípravě na další půjčování opět kvůli dobíjení (často takové auto ani plně dobité nedostanete, mohu potvrdit z vlastní zkušenosti). Ani v jednom případě nejde o byť jen náznakem překvapivý stav, jsou to všechno dávno dobře známé či dokonale předvídatelné věci. A půjčovny o nich věděly, ne že ne. Přesto vedení varování nižšího managementu, který je blíž konkrétním zákazníkům, ignorovalo a dogmaticky kráčelo cestou elektrifikace své flotily. Až ekonomické dopady jejich rozhodnutí je donutily udělat nevyhnutelný krok zpět - jak vidno, bude muset být ještě delší, než se zprvu zdálo.

Už nejde jen o Tesly. Nezájem lidí, vysoké náklady vlastnictví a vysoké provozní náklady (zejména na opravy) donutily Sixtu začít se zbavovat i dalších elektrických aut z jeho flotily. V té tak zbude jen minimum takových aut, přesnější počet zatím firma odmítá sdělit. Foto: Tesla

Zdroje: Bloomberg, Sixt

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.