Blíží se chvíle, kdy novou Škodu půjde koupit za 2 miliony, s maximálkou horší než u Felicie před 7 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Škoda Auto

To je panečku evoluce. V 90. letech bylo nemožné koupit si novou Škodu byť za 1 milion korun a i nejlevnější Felicie s motorem majícím základ ve Favoritu jela 162 km/h. Brzy vám škodovka prodá auto za miliony dva, nepojede ale ani tak rychle.

Už chvíli žasneme nad tím, kam až vystřelily ceny nových aut Škody. Nejvíce nás asi fascinuje Kodiaq se základní cenou 818 900 Kč za nevybavené auto s motorem 1,5 a předním pohonem, první verze s 4x4 přijde pořád s minimální možnou výbavou bez 11 100 Kč na milionu. Poněkud hořce vtipný je ale i Karoq od 613 900 Kč s litrovým tříválcem 1,0 (!) a některé další verze, třeba první Octavie s čtyřválcem za 544 900 Kč. Nad všemi ale ční vrcholný Enyaq, který pod milionem ani nezačíná a svou praktickou využitelností se nemůže vyrovnat ani onomu Kodiaqu.

Jen ze zájmu jsme si po poslední zářijové aktualizaci cen a doplnění varianty Sportline s pohonem všech kol do nabídky zkusili poskládat Enyaq 80x s maximální možnou výbavou a dospěli k výsledku, který do detailu můžete prozkoumat níže. Červené auto (protože červená je nejdražší barva) s většími koly, standardním černým interiérem Sportlinu a několika dostupnými příplatky a doplňky za 1 889 936 Kč. Je možné, že trochu jinou kombinací prvků by se dalo dostat ještě o trochu výš, ale o to tu nakonec nejde.

Je vskutku fascinující, že něco jako Škoda za 1,9 milionu Kč existuje, zvlášť taková. Enyaq 80x lze v řadě ohledů stěží považovat za maximum toho, co škodovka nabízí. Pohotovostní hmotnost skoro 2,4 tuny v maximální specifikaci (tedy jistě velmi blízké té, kterou jsme poskládali) je daleko nejhorší hodnota v celé nabídce Škody. To samé platí o maximální rychlosti pouhých 160 km/h - i Felicia 1,3 s 50 kW jela 162 km/h, i dnešní Fabia 1,0 MPI udělá 179 km/h. A to stojí o víc jak 1,5 milionu méně.

Je to pochopitelně prostorný a vybavený vůz, ale ne tak prostorný jako Kodiaq a vedle něj nebo Superbu výbavou také neohromí. A byť akcelerace je lepší než maximálka, i v tomto směru existují mnohem lepší škodovky. Přesně 6,9 sekundy Enyaqu 80x Sportline je horší než údaj slabšího Kodiaqu RS klidně v sedmimístné verzi, o vrcholném Superbu ani nemluvě, ten je o 1,3 sekundy lepší.

Nejtristnějším aspektem je ale akumulátor o čisté kapacitě 77 kW, který se jednak stará o absurdně vysokou hmotnost zcela neslučitelnou s kýženou ekologickou image a také o velmi omezenou použitelnost. 77 kWh opravdu není mnoho, jde o ekvivalent ani ne 20litrové nádrže nafty a sami si dokážete představit, jak daleko dojedete na 20 litrů nafty s 2,4tunový SUV. Nějakých 300 km bez velké snahy, ale nezbytně pomalu? Může být.

Jenže zatímco 20litrovou nádrž byste doplnili za minutu dvě, baterku Enyaqu za 7:30 (7 hodin a 30 minut, kdyby někdo pomýšlel jen na minuty) doma, na 1:10 a nabití jen z 80 procent už potřebuje 50kW dobíjení, které zdaleka nebude všude. A raritně dostupné, mimo větší města spíše zcela nedostupné 125kW dobíjení pořád potřebuje 38 minut na 80 procent - posledních 20 procent bude už s ohledem na takto udávané hodnoty velmi pomalých.

Nechápejte nás špatně, ale dokola nechápeme, jak si Škoda, která dekády stavěla svou image na racionální nabídce aut s výtečným poměrem ceny a muziky, vůbec může dovolit přijít s vážnou tváří s něčím takovým. Je to velmi nekonkurenceschopný produkt pro velmi úzkou skupinu zákazníků per se, za 600 nebo 700 tisíc by se ale dal přijmout. Za několikanásobek této sumy ale ne. A to jistě není konec, v současné době lze výhledově očekávat jen další zdražování, po němž může dvoumilionová cenová meta snadno padnout. A i kdyby ne, dorazí ještě verze RS, jejíž parametry lépe vyznívat nebudou a hranici dvoumilionové ceny překročí zcela jistě.

Škoda Enyaq je sympatické auto... Foto: Škoda Auto



...dokud se nepodíváte na technické parametry a cenu. Něco takového si lze koupit jen jako rozmar - proč ne, tímto směrem ale škodovka nikdy nemířila Grafika: Škoda Auto

Zdroj: Škoda Auto

