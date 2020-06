Britové vypustili olej a vodu z motorů tří aut a zkusili, který z nich vydrží nejvíce včera | Petr Miler

Spalovací motor auta bez správného množství oleje správné kvality nedokáže fungovat, takže když vypustíte všechen, logicky nevydrží skoro nic, zvláště pak bez chladicí kapaliny. Některé ale zjevně odolávají lépe než jiné.

Na podobné testy jsme zvyklí spíše od ruských experimentátorů, ale protože během koronavirových časů bylo nemožné testovat nová auta jako obvykle, uchýlili se k nim i kolegové z britského carwow. Ti v čele s Matem Watsonem vzali tři auta odsouzená k sešrotování, aby vskutku drsným způsobem vyzkoušeli odolnost jejich motorů.

Na mušku - zde skoro doslova - si vzali druhou generaci Fordu Focus, Peugeot 206 a pátou generaci Hondy Civic. Ze všech aut nejprve vypustili olej a aby to nebylo málo, zbavili je i jejich chladicí kapaliny. Pak jedno po druhém nastartovali a nechali na místě běžet na plný plyn.

To motor nemůže vydržet, říkáte si asi. Nemůže, ale nutně to neznamená, že kapituluje okamžitě. Dobře mu jistě neudělají už sekundy běhu v takovém režimu, může ale trvat mnohem déle, než se vlivem vysoké teploty a nedostatečné lubrikace zadře, že absolutně není schopen dalšího chodu.

U Fordu to opravdu netrvalo dlouho - motor byl „hotový” po 20 sekundách. Peugeot odolával o něco déle, i s ním ale byl po 46 vteřinách amen. A co Honda? Ta i po takové době vesele jela dál. Trvalo celé dvě minuty, než se objevily problémy a otáčky motoru na plný plyn klesly na 4 000 ot./min, ale i poté byl motor schopen alespoň v omezeném režimu fungovat. Mat tak vůz vzal a další 4 minuty a 22 sekund s ním byl schopen jezdit dost drsně kolem kamery, než to definitivně vzdal a na krátko ožil jen po dolití... Coca-Coly.

Můžete namítnout, že z testu nelze dělat dalekosáhlé závěry, neboť nevíme, v jaké kondici tato auta před testem byla, jaké se jim dříve dostalo péče, jaký používala olej a kolik maziva v nich po vypuštění zůstalo - nic to nikdy není. Nebudeme vám nutně odporovat, motory Hondy ale platí dlouhodobě za skoro nezničitelné, a tak nepřekvapí, že takovému trápení nejdéle odolal právě on. Závěry si ale udělejte sami, pro pobavení celá zkouška poslouží dobře tak či onak, třebaže na úkor třech odepsaných strojů.

Petr Miler