Bugatti dodalo desetinu produkce vrcholného modelu přes jediné dealerství, je to jak slet nasupených sršní

Jako dealer Škody byste se museli otáčet, abyste prodal desetinu exemplářů celého jednoho modelu, mohlo by jít klidně o statisíce vozů. Prestižnímu prodejci Bugatti stačí dodat vozy tři.

Svět Bugatti je jiný, než ten náš, s tím je třeba se smířit. Jakkoli obyčejnému smrtelníkovi může přijít, že někdo musí být bohatý, aby si koupil třeba Bentley, Porsche nebo Ferrari, vyžaduje ještě docela jinou úroveň bohatství, aby si někdo koupil Bugatti. Šéf značky kdysi prozradil, že průměrný klient značky vlastní 84 aut, 3 letadla a 1 jachtu - v něčem takovém je i jedno „běžné” Bugatti za pár desítek milionů nevýznamný doplněk.

Nabízí se ale i jiné pohledy na věc a také ty dávají najevo výjimečnost značky. Čerstvě se londýnský dealer Bugatti, známá firma H.R. Owen, pochlubila celému světu tím, že jako jediný subjekt zajistila dodávku tří exemplářů extrémního Chironu Super Sport 300+. To nemusí znít jako zase tak velká věc, dokud si neuvědomíme, že tohoto modelu vznikne jen 30 exemplářů a každý z nich stojí přes 100 milionů Kč v základu. Když si pak vezmeme, co mohou spolknout příplatky...

Zkrátka a jednoduše, jeden dealer dodal během chvíle desetinu celé produkce jednoho modelu, to je jako kdyby prodejce Škody dodal stovky tisíc Octavií. Něco takového snad ani není reálné a i optikou financí to nabízí zajímavá srovnání - zmíněná auta musela stát nejméně 320 milionů Kč včetně českých daní. Jediný prodejce by musel dodat stovky Octavií v už vyšším než základním provedení, aby utržil stejně. Znovu jiný svět.

Co je pozoruhodné, všechna tři tato auta se podařilo zajistit na společné focení, a tak si můžeme prohlédnout vskutku unikátní společnost tří modelů Super Sport 300+ v nutně obdobných specifikacích (automobilka jinou barevnou kombinaci nenabídla) bok po boku přímo v zázemí dealerství. Je to dechberoucí podívaná, ať už na věc budeme nahlížet jakkoli. Auta vedle sebe vypadají jako tři nasupené sršně připravené zaútočit.

Dodejme, že Bugatti svůj Chiron Super Sport 300+ klasifikuje jako samostatný model, ale je to v základu pochopitelně přepracovaný Chiron s upraveným designem, aerodynamikou, silnějším motorem a asi milionem dalších modifikací. Je to delší a jinak vyhlížející vůz, který vše podřizuje tomu, aby dosáhl maximální rychlosti přes 300 mil v hodině (483 km/h) a z pokusů Bugatti už víme, že překoná i hranici 490 km/h. To by bylo, aby s ním jednou někdo neudolal magických 500 km/h....

Tři Bugatti Divo naráz se hned tak nevidí, stejný prodejce v Kalifornii navíc najednou dodal hned čtyři - to je celá desetina produkce tohoto modelu. Foto: H.R. Owen Bugatti

