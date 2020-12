Bugatti inkasuje za těchto pouhých 7 zvláštních modelů od klientů neskutečné peníze před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Bugatti

Bugatti se ze stroje na problémy stalo pro koncern Volkswagen strojem na peníze. Při pohledu na to, jak obrovské sumy inkasuje za prodej pouhých 7 zvláštních edic Chironu, se skoro divíme, proč se ho chce zbavit.

U Volkswagenu se schyluje k nevídané čistce. Tentokrát ale nepůjde o manažery namočené do té či oné aféry, ale celé značky, které se Němcům zdají být přítěží při cestě za jejich elektrickou budoucností. Důvodem přitom obvykle není, že automobilku peníze stojí, než že by jí je přinášely, ale spíše to, že by je bylo příliš složité přetransformovat na výrobu elektrických aut. A tak se jich chce raději zbavit.

Nejvíce to zaráží u Bugatti, které Volkswagen přes 20 let piplal jako výkladní skříň své techniky za cenu miliardových ztrát. V tuto chvíli je ale podle jejího šéfa Stephana Winkelmanna značka bezpečně v zisku a není důvod tomu nevěřit. Stalo se tak ostatně jistě hlavně jeho zásluhou, neboť Winkelmann už při svém dlouholetém šéfování Lamborghini ukázal, že ví, jak pracovat s velmi bohatými klienty. A u Bugatti to ukazuje znovu.

Jeho recept je v podstatě jednoduchý - nabídnout zámožným kupcům specifické verze existujících aut, které se tváří výjimečně, třebaže technicky stojí z naprosté většiny na základech dávno vyvinuté techniky. Možná to označíte za nicotné, ti nejbohatší na to ale slyší a za tyto vozy jsou ochotni platit snad až nekřesťanské peníze už v době, kdy je běžní smrtelníci ještě ani neviděli na fotkách.

Hezky to shrnuje přehled sedmi nejnovějších limitovaných verzí a speciálních edic Bugatti postavených na bázi Chironu, které jsou do jednoho rozprodané. Kolegové z GT Spirit dali dohromady jejich ceny, vynásobili je počtem vyrobených kusů a spočítali, kolik za ně celkem Bugatti utrží. Je to obrovská suma, kterou už znáte, a to je třeba dodat, že jde o souhrn základních cen, nikoli částek zaplacených za další zvláštní úpravy, které si klienti automobilky jistě vymíní.

Kolik Bugatti vyinkasuje za prodej pouhých 7 zvláštních provedení Chironu?

1. Bugatti Chiron Sport 110 Ans

Foto: Bugatti

Počet prodaných kusů: 20

Cena za 1 kus: 3 260 000 USD (71,4 milionu Kč)

Cena celé edice: 65 200 000 USD (1,43 miliardy Kč)

2. Bugatti Chiron Pur Sport



Foto: Bugatti

Počet prodaných kusů: 60

Cena za 1 kus: 3 500 000 USD (76,6 milionu Kč)

Cena celé edice: 210 000 000 USD (4,6 miliardy Kč)

3. Bugatti Chiron Sport Noire



Foto: Bugatti

Počet prodaných kusů: 20

Cena za 1 kus: 3 300 000 USD (72,3 milionu Kč)

Cena celé edice: 66 000 000 USD (1,44 miliardy Kč)

4. Bugatti Chiron Super Sport 300+



Foto: Bugatti

Počet prodaných kusů: 30

Cena za 1 kus: 3 900 000 USD (85,4 milionu Kč)

Cena celé edice: 117 000 000 USD (2,56 miliardy Kč)

5. Bugatti Centodieci



Foto: Bugatti

Počet prodaných kusů: 10

Cena za 1 kus: 9 000 000 USD (197 milionů Kč)

Cena celé edice: 90 000 000 USD (1,97 miliardy Kč)

6. Bugatti La Voiture Noire



Foto: Bugatti

Počet prodaných kusů: 1

Cena za 1 kus: 12 500 000 USD (273 milionů Kč)

Cena celé edice: 12 500 000 USD (273 milionů Kč)

7. Bugatti Divo



Foto: Bugatti

Počet prodaných kusů: 40

Cena za 1 kus: 6 000 000 USD (131,4 milionu Kč)

Cena celé edice: 240 000 000 USD (5,26 miliardy Kč)

Cena všech aut těchto 7 zvláštních edic

800 500 000 USD (17,5 miliardy Kč)

Zdroj: GT Spirit

Petr Miler