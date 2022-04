Rok čekání na nové auto? Někteří zákazníci Tesly čekají už 6 let a firma jim nechce vrátit ani haléř před 2 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Tesla

Dlouhá doba čekání na nový vůz je dnes spíše standard než výjimka a rok či i delší doba nemusí být nic mimořádného. Pokud jste ale po roce vyhlížení ničeho smutní, věřte, že může být i hůř. O hodně hůř.

Včera se kolega poněkud zkroušeně podělil o zjištění, že mu znovu odložili dodání objednaného auta. Bylo to už asi počtvrté, nejnověji jde o dalších 6 týdnů. Není divu, že už nevěří, že auto někdy dostane - avíza termínu dodání zjevně nemají s realitou nic společného a zdají se být spíše projevem snah o udržování zákazníků ve střehu. Když někomu řeknete 120 týdnů, ucukne. Když mu 20krát řeknete 6 týdnů, možná vydrží.

Ostatně už dříve jsme zmiňovali novou strategii Škody, která v případě Octavie nepracuje s žádnými konkrétními termíny dodání, alespoň ne takovými, které by byly známé byť dealerům. Při objednávce dostanete informaci „6 měsíců” coby ryzí projev víry. Buď to náhodou klapne, nebo prodejce zvedne telefon a slíbí kupci něco jiného. Že výsledkem může být dodání za rok i déle po objednávce, není zase tak výjimečné - někteří lidé dnes dostávají vozy koupené v lednu 2021.

Jsou to tristní případy, nikdy ale není tak špatně, aby nemohlo být ještě hůř. Svědčí o tom situace, ve které se ocitli zákazníci Tesly z Indie. Možná už si na to ani nevzpomenete, Tesla ale začala formou možné rezervace nabízet Model 3 už v roce 2016, kdy lidé mohli poslat automobilce 1 000 dolarů a čekat. Dodávky začaly v červenci 2017 (velmi pozvolna, ale budiž), jde skutečně už o tak staré auto. A většina lidí se dočkala v dalších letech, ne však všichni.

Indové čekají dodnes, neboť automobilka na trhu pořád oficiálně nepůsobí. A nikdy ani neměla konkrétní zájem tam působit. Člověk se musí ptát, proč tedy vůbec přijímala takové zálohy, ale to dnes nechme být. Podstatné je, že situace se po 6 letech nezměnila, indická vláda odmítá dovoz aut z Číny a jiný standardní zdroj pro ně zatím není. Prý se uvažuje o indické továrně Tesly, i kdyby ale měla přijít, žádná auta nevyrobí dříve než v roce 2024. Není tedy divu, že zákazníkům došla trpělivost, při současné inflaci může 1 000 dolarů jednoho dne stačit také jen na víkendový nákup.

Proč ne, problém je v tom, že co se Tesle dá, to Tesla nevydá. Zmiňovali jsme to mnohokrát, automobilka nemá problém ani dva roky držet peníze za zaplacená a vrácené auto, tak co by si dělala hlavu se zálohou 1 000 dolarů? Někteří se zřejmě po silném nátlaku podle The Indian Express vrácení oné tisícovky dočkali, jiní stále čekají.

Až tedy budete smutnit nad tím, že jste rok nedostali auto navzdory zaplacení zálohy, pomyslete na nebohé zákazníky Tesly v Indii. Ti čekají let šest, auto nemají a reálně ni v dohledné době dostat nemohou. A peníze jim také automobilka vrátit nechce, to je teprve prekérní situace.

O podobném Modelu 3 sní někteří Indové už 6 let. A mohou snít dál nejen o tom, ale i o vracení tisícidolarové zálohy, kterou firmě dávno poukázali a požádali o její vrácení. Foto: Tesla

Zdroj: The Indian Express

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.