Cenovka za oknem nového Bugatti u dealera je tragikomická, jde o úplně jiný svět

Je to přesně ta situace, kdy se nástroje určené pro obyčejné lidi navléknou na věc zaměřenou na horních pár set. Těžko říci, zda se smát nebo brečet třeba při pohledu na údajnou spotřebu paliva navíc.

Rozličné tržní regulace jsou obvykle dobře míněnou věcí, která má za cíl zajistit třeba to, aby zákazník nebyl manipulován nepřesnými informacemi a před kupním rozhodnutím byl srozuměn se specifiky toho či onoho produktu ve standardizované podobě. Proto tu také byla (dnes má tento údaj docela jiný rozměr) informace o spotřebě paliva, na jejímž základě si mohl zákazník vedle sebe postavit dva vozy a udělat si obrázek o tom, s jakým bude jezdit úsporněji. Podobné to bude s objemem zavazadlového prostoru, hmotností a dalšími parametry.

Pochopitelně, i s těmito údaji výrobci manipulují ve svůj prospěch za pomocí rozličných kliček, prostor pro ně je tím ale umenšen. Nepochybujeme o tom, že kdyby pravidla neexistovala, naměří někdo spotřebu tak, že auto pustí z Mont Blancu a řekne: „Nula!” Nebo kufr zaskládá až po místo řidiče a řekne něco tisících litrech. I takové interpretace reality jsou nakonec možné, jen nastanou za situace, se kterou bude kupec toho či onoho vozu konfrontován jednou, nebo také nikdy. A tak z podstaty nejsou korektní.

U nás je podobných regulací spousta, v Americe též, nad jejich rámec ale v USA existuje jedna ucelená, kterou od nás neznáme. Prodejci nových vozů jsou povinni nabízet auta s normovanou podobou tzv. window stickeru, prostě cenovkou za oknem. Ta má přesně předepsaný formát uvádějící, kolik auto stojí dle ceníku výrobce, kolik stojí za příplatky, kolik je případně přirážka dealera či jaká částka je spojena s náklady na předání. Přidávají se informace o standardní výbavě, spotřebě... Je to férová věc, která v zásadě znemožňuje dealerovi skrýt informaci, že si k ceně vozu od např. Fordu přidává 2 tisíce dolarů a že by u jiného prodejce mohl koupit levněji. Transparentnost, o nic jiného nejde.

Tahle věc je ale určena pro „normální lidi”, kupce aut, jako jsou ony Fordy, jenže jako obecná regulace platí pro všechny. Svůj window sticker tak musí mít i Ferrari, McLareny, Koenigseggy, cokoli. A mezi nimi také Bugatti. A je pak docela komické vidět, jak taková cenovka za oknem pro podobný vůz vypadá. Nebo tragické? Posuďte sami.

Na podobu takové věci upozornili kolegové z Jalopniku a je to vážně svérázná podívaná. V případě Chironu Pur Sport zaujme už základní cena udávaná výrobcem, o které se běžně nemluví - 3 599 000 dolarů, tedy asi asi 76,7 milionu korun. To určitě kupce Bugatti zaujme a bude zvažovat, jestli někde nekoupí levněji. Á, pardon, ono v tomto případě není kde koupit levněji.

Pak jsou tu příplatky, aby si člověk udělal představu, co kolik stojí. U tohoto exempláře jsou vlastně skromné, jsou jen tři za pouhých 360 000 USD, tedy asi 7,7 milionu Kč. Za to byste si mohli u Ferrari koupit celé auto i s řadou příplatků, u Bugatti dostanete exteriérový paket, interiérový paket a cosi nazvané Bugatti Split. Jsou to všechno jen karbonová cinkrlátka pro exteriér i interiér, přičemž onen Split neznamená pohár s banánem za 4 miliony, ale spodní část karoserie z nelakovaného karbonu. Výhodné přídavky.

Naštěstí je tu sériová výbava čítající mj. maximální rychlost 420 km/h a akceleraci na stovku pod 2,5 sekundy - kdo jiný vám to dá. Dostanete i rádio, navigaci, Bluetooth, automatickou klimatizaci, pár airbagů, no přibližně věci jako do Superbu Laurin&Klement, co také lze na tomto poli vymýšlet. A 4 roky záruky a servisu v ceně, za to u Škody musíte připlácet.

Snad nejzábavnější je ale informace o spotřebě paliva, která má vést Američany ke koupi úspornějších aut. Operuje ale s průměrným nájezdem 24 tisíc km a průměrnou cenou benzinu, ze které usuzuje, že při ježdění s Chironem utratíte za 5 let o 17 000 dolarů (asi 362 tisíc Kč) za palivo více než při ježdění s průměrným autem. To zní jako dost (tedy ne dost vzhledem k ceně Bugatti Split ve výši 220 tisíc USD... ale dejme tomu), jenže 24 tisíc km s Bugatti za rok nejezdí nikdo. I 2 400 km za rok jsou hodně, takže s tímto autem vlastně bude kupec oproti průměrnému majiteli třeba VW Golf na palivu šetřit.

Inu, tak to dopadá, když se jedna regulace napasuje na všechny produkty bez rozdílu, tady to ale aspoň nikomu neškodí. Když EU hledí na Audi R8 stejně jako na Audi A1 v případě regulací CO2, je to kapánek horší.

Nejbližší dealerství Bugatti je v Mnichově, kde vystavený Chiron najdete. Ovšem americký window sticker na něm nebude. Foto: Bugatti





Díky zveřejňování jejich podoby i online si ale lze udělat obrázek o možnostech Chironu touto optikou i přes oceán.

Zdroj: Bugatti přes Jalopnik

