Číňané moc dobře ví, co přinese konflikt na Ukrajině jejich autům v Rusku, už v dubnu se to ukázalo před 6 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Chery

Když o tom hovoří čínský velvyslanec v Rusku, skutečně nelze hovořit o náhodě nebo překvapení. Číňané ví, že eliminace většiny vyspělé konkurence jim přinese zisky, nakonec se to děje už teď.

Každý konflikt má své vítěze a poražené, ať už přímé či nepřímé. V co přesně se vyvine vojenský střet Ruska a Ukrajiny, si netroufáme odhadovat, někteří nepřímí vítězové jsou ale jasní už nyní. Rusko představuje velký trh se skoro 150 miliony lidí a dlouhodobě se pohybuje mezi prvními pěti (v posledních letech byl často i mezi třemi či dvěma) největšími odbytišti aut v Evropě. Západní automobilky ale byly nuceny jej prozatím opustit a čím déle bude trvat samotný konflikt, tím méně pravděpodobně se na něj vrátí. A to znamená jediné - vodu na mlýn těm, kteří na něm zůstanou.

Pochopitelně bude trvat nějaký čas, než si situace sedne. V tuto chvíli v Rusku většinu aut vůbec nelze koupit, navíc lze předpokládat i značnou nejistotu na straně kupujících. Podle předběžných informací se tak v dubnu propadl asi o dvě třetiny, ne každý ale kvůli tomu truchlí. Většina evropských, amerických, japonských či korejských značek v širé Rusi v tuto chvíli nanejvýš přemýšlí, co si za nastalé situace počne, Číňané ale k Rusku nezaujali nepřátelský postoj a auta na tento trh chrlí dál.

Své k tomu řekl i čínský velvyslanec v Rusku Čang Han-Chuej, který ví, že pro jeho zemi je to perfektní bouře. „Jsem si jist, že díky dokonale nezávislým výrobním řetězcům, potenciálu vlastního výzkumu a vývoje, produkčním kapacitám a rostoucímu vlivu čínských značek budou čínská auta zvyšovat svůj podíl na ruském trhu a budou více a více populární mezi ruskými občany,” řekl zcela neskrývaně Čang.

Vyzdvihl značky jako Chery, Haval, Great Wall a další, které podle něj na základě přesné analýzy trhu vypustily v Rusku řadu populárních modelů, které si na trhu vedou velmi slušně. „Zvláště Great Wall, Haval a další si užívají velké sympatie a širokého přijetí mezi ruskými kupci. Čínská auta, která definuje vysoká kvalita, její příznivý poměr k ceně a široké portfolio modelů, už předstihla zahraniční soupeře v některých ohledech,” dodal Čang. A nevěští z křišťálové koule, popisuje v podstatě jen to, co už se děje.

Podle předběžných dat Avtostatu se sice ruský trh v dubnu propadl výše zmíněným způsobem, současně na něm ale Číňané navýšili svůj tržní podíl z 6,1 na 12,6 %. Jinými slovy - více jak každé osmé auto prodané v Rusku už je čínské a bude-li tomu tak i poté, co se trh vrátí alespoň blíže své někdejší výkonnosti, budou si Číňané mnout ruce. Jistě to není tak, že by si válku přáli nebo se o ni nějakým způsobem přičinili, tohle jim ale vyhovuje. A je to nepochybně jen malý dílek z velkého koláče ekonomických přínosů téhož.

Číňané v Rusku bodovali už dříve s velkými, vybavenými a dostupnými modely typu Chery Tiggo 8 Pro (na fotkách). Válka je ale pro jejich úspěch dalším požehnáním. Už teď zvýšili svůj tržní podíl na dvojnásobek a i čínský velvyslanec v zemi otevřeně hovoří o tom, že je to jen začátek. Foto: Chery

Zdroje: TASS, Avtovaz

Petr Miler

Všechny články na Autoforum.cz jsou komentáře vyjadřující stanovisko redakce či autora. Vyjma článků označených jako inzerce není obsah sponzorován ani jinak obdobně ovlivněn třetími stranami.