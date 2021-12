Číňané na prvním velkém evropském trhu vyrovnali Škodu, při cenách jejich klíčového modelu není divu před 4 hodinami | Petr Miler

/ Foto: Haval

Pouhých 92 prodaných aut chybělo momentálně nejúspěšnější čínské značce mimo Čínu, aby prodejně předstihla Škodu v Rusku. Stalo se tak hlavně díky modelu, který se možná nejmenuje nejšťastněji, nabízí ale výbornou hodnotu za peníze.

První útok čínských automobilek na zahraniční trhy nevyšel, z tohoto fiaska se ale Čína poučila a podruhé to zkouší o poznání lépe. Několik letošních svolávacích akcí značky Geely sice naznačuje, že bez omylů to nepůjde a potíže nevyhýbají se ani konkurenčnímu Havalu, přesto právě tato značka dokazuje, že novým trhům rozumí. A že se na ně dokáže rychle adaptovat a sklízet za to zasloužené ovoce.

Ruský Avtostat informuje o jeho historickém úspěchu za uplynulý měsíc, kdy se dokázal s prodeji na jinak klesajícím trhu (o 20,4 %) vyšvihnout o 202 % výše a prodat 4 909 aut. To znamená 8. místo mezi všemi značkami, 6. mezi těmi dováženými a téměř vyrovnání pozice Škody (5 000 aut), která nadále razantně ztrácí (meziročně o 48 % méně). Není to přitom výkyv ani náhoda, Číňané v době nedostatku bezprecedentně drahých aut (bohužel platí obojí současně) bodují obecně - 11. Chery s 4 097 prodeji roste o 174 %, 14. Geely s 2 826 prodeji o 40.

Je skutečně pozoruhodné, jak rychle dokázali Číňané využít letošní situace a etablovat se hned na několika významných trzích. Haval za zmíněný posun vděčí hlavně model Havalu s podivným jménem Jolion, který už se od začátku roku prodává v Austrálii a letos na jaře dorazil také do Evropy. Prozatím je k dispozici na trzích Společenství nezávislých států (CIS), zejména pak právě v Rusku, kde se dokonce vyrábí. Navíc pouze tam je Jolion k dispozici s pohonem všech čtyř kol, neboť ve své domovině i v obecně teplejší Austrálii je prodáván jen jako předokolka.

Toto SUV je v Rusku k mání se dvěma zcela odlišnými motory, třebaže v obou případech mají objem 1,5 litru. Agregát GW4G15K disponuje 147 koňmi, které míří pouze na přední nápravu, přičemž zákazníci mohou volit mezi šestistupňovým manuálem a sedmistupňovým dvouspojkovým automatem. Druhá zmíněná převodovka je pak jedinou volbou pro jednotku GW4B15, která dává 150 koní a je určena právě pro verze s pohonem 4x4.

Právě tento vůz je nejúspěšnějším čínským modelem v Rusku, když jen v listopadu oslovil 2 340 kupců a stal se 11. nejžádanějším vůbec. Při jeho cenách není divu - jako předokolka s výbavou Comfort startuje na 1 379 000 rublech (cca 420 tisíc Kč), což je na dnešní poměry pěkná cena. S 4 472 mm délky, 1 841 mm šířky a 1 619 mm výšky při rozvoru 2 700 mm je to větší auto než Škoda Karoq, které navíc nemá pod kapotou jen tříválcový litr a nešetří ani výbavou. Již ve standardu najdete třeba klimatizaci, parkovací asistent nebo 17palcová kola.

V případě čtyřkolky je třeba připlatit i za výbavu Elite a dát na stůl nejméně 1 699 000 RUB (cca 515 tisíc Kč). To je už více, ale pořád jde o zajímavou cifru, od Škody nic takového nedostanete. Ve výbavě Elite navíc dostanete mj. i plně LEDková světla, vyhřívaná přední a zadní sedadla, vyhřívaný volant, čelní sklo a jeho ostřikovače, parkovací kameru, bezklíčový vstup i start nebo 10" dotykový displej infotainmentu, tedy už opravdu hodně věcí.

Jistě, Škoda dnes trpí nedostatkem aut, ale je otázkou, jestli se po těchto těžkostech někdy vrátí na své původní pozice. To by čínská auta musela být pro jejich kupce velkým zklamáním, zatím tomu nic nenasvědčuje.

Haval Chulian alias First Love dorazil do Evropy pod stále podivným jménem Jolion. Obchodnímu úspěchu to ale zjevně nebrání, v Rusku se stal rychle nejprodávanějším modelem značky, nejprodávanějším Číňanem a Haval pomohl prodejně vytáhnout až na úroveň Škody. Foto: Haval

Zdroje: Avtostat, Haval

Petr Miler

